Извержение вулкана в Конго: количество жертв значительно возросло

В результате извержения вулкана в Демократической Республике Конго значительно возросло количество погибших. Сейчас есть не менее 15 жертв.

К сожалению, 9 человек погибли во время эвакуации из-за ДТП – перевернулся грузовик. Еще 4 умерли, когда пытались бежать из тюрьмы. Причины гибели двух других пока неизвестны. Об этом сообщил майор Гуллауме Джике Кайко.

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Местная власть приказала Вооруженным силам Конго и правоохранителям обеспечить безопасность города Гома и маршрутов эвакуации. Все для того, чтобы избежать краж и варварства.

Извержение вулкана в Конго: что нужно знать

Вулкан Ньирагонго начал извергаться 22 мая. Небо в регионе стало красным, а люди начали быстро собирать вещи для эвакуации.

Лава вулкана приблизилась к городу Гома. Там живет около 2 миллионов человек.

Важно, что в городе Гома расположена база украинских миротворцев: 18 отдельный вертолетный отряд ВСУ выполняет задачи в составе Миссии ООН в ДР Конго с 1 декабря 2012 года.

Командование отряда 22 мая решило эвакуировать личный состав, вооружение и военную технику в безопасное место. Однако 23 мая все вернули. В дальнейшем будут следить за ситуацией.

Утром 23 мая СМИ писали минимум о 10 жертвах. Однако власть эту информацию не подтверждала.