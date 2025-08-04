Вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером
- На Камчатке активизировались вулканы, среди которых Ключевская Сопка, из-за недавних землетрясений.
- Ключевская Сопка выбрасывает вулканические бомбы и пепел на высоту до 8 километров, а поток лавы достиг 3 километров, что угрожает авиаперевозкам.
- Также активными стали вулканы Крашенникова, Шивелуч, Безымянный и Каримский, вызванные рекордным землетрясением с 1952 года.
На Камчатке ряд вулканов стали активными после недавних землетрясений. Так, вулкан Ключевская Сопка начал выбрасывать в воздух вулканические бомбы.
Они подлетают на сотни метров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно об извержении вулканов на Камчатке?
На Камчатке взрывается вулкан Ключевская Сопка. Он начал выбрасывать вулканические бомбы на сотни метров вверх. Только с начала дня 4 августа вулкан уже трижды выпустил пепел – на 6,5, 7,5 и 8 километров над уровнем моря.
Вулкан Ключенская Сопка стал активным: смотрите видео
Шлейф пепла протянулся на 110 километров на восток и юго-восток.
Поток лавы достиг 3 километров. Объявлен оранжевый авиационный код, то есть есть угроза для авиатранспорта.
Активность вулканов на Камчатке спровоцирована недавними землетрясениями. Активизировались также вулканы Крашенникова, Шивелуч, Безымянный и Каримский. Землетрясение на Камчатке было рекордным по мощности с 1952 года.
Вулкан Крашенникова также выбросил пепел уже второй раз за день. Это были выбросы на высоту 6 и 4 километра
Вулкан Крашенникова выбрасывает пепел: смотрите видео