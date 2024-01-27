Известна предварительная причина ДТП автобуса в Польше

Сегодня вблизи польско-украинской границы произошло ДТП. Вероятно, водитель автобуса сообщением Херсон-Гданьск не справился с управлением на повороте дороги.

Об этом сообщила представитель отдела контактов со СМИ полиции Люблинского воеводства (Польша) Малгожата Сковронская.

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"По предварительным данным, водитель автобуса Setra не справился с управлением на повороте и это привело к тому, что транспортное средство перевернулось", – сообщили в польской полиции.

Представительница также отметила, что водителям провели проверку на алкотестере, по ее результатам установлено, что оба водителя были трезвыми.

Обстоятельства ДТП, что с пострадавшими

Авария произошла около 5 утра (по киевскому времени) на дороге местного значения в населенном пункте Голембье. На момент ДТП в автобусе находились 59 пассажиров и двое водителей– все граждане Украины.

В больницы в Грубешове, Замостке и Томашу Любельскому доставлено 20 человек. Отмечают, что потерпевшие имеют незначительные повреждения. По словам представительницы полиции, "никто не получил серьезных травм".

Сковронская добавила, что других пассажиров поселили во временное убежище в горнице в населенном пункте, где произошло автопроисшествие.

Представитель полиции проинформировала, что на месте ДТП на данный момент еще работает полиция и прокурор, который будет решать, какими будут дальнейшие действия в отношении водителя украинского автобуса.

С потерпевшими контактирует консул

Спикер МИД Олег Николенко сообщал, что генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств ДТП также на контроле лечения пострадавших граждан.

Решается вопрос предоставления перевозчиком другого автобуса для пассажиров.