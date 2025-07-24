Известно о десятках пострадавших, среди них дети, – Зеленский прокомментировал удар по Харькову

В Харькове оказывают помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов, произошедших утром 24 июля. Уже известно о десятках пострадавших, среди них и дети. Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что написал Зеленский об обстреле Харькова 24 июля?

Утром 24 июля враги нанесли два удара по Харькову – возле жилого дома и по гражданскому предприятию. В Шевченковском районе, который стал эпицентром атаки спасатели тушат огонь. Владимир Зеленский отметил, что для защиты от циничных российских ударов Украина должна иметь поддержку партнеров в виде необходимого оружия.

Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России – продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите – сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто уже готов помогать,

– сообщил президент Украины.

На местах прилетов КАБов в Харькове работают все службы: врачи, спасатели и полицейские. Они ликвидируют последствия обстрела и помогают людям. Глава государства поблагодарил каждого и каждой кто работает непосредственно на местах и тем людям в мире, которые поддерживают и помогают Украине.

Напомним, около 11:00 в Харькове прогремели взрывы. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что город попал под атаку россиян, а именно – жилая застройка в Шевченковском районе. Глава города отметил, что под завалами многоэтажки есть заблокированные люди. Впоследствии появилась информация о более 30 пострадавших, среди которых – 10-летняя девочка и 17-летний парень.