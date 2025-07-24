Про це 24 Канал пише з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Центр Харкова атакували авіабомбами: серед великої кількості постраждалих – маленька дівчинка

Що написав Зеленський про обстріл Харкова 24 липня?

Зранку 24 липня вороги завдали двох ударів по Харкову – біля житлового будинку та по цивільному підприємству. У Шевченківському районі, який став епіцентром атаки рятувальники гасять вогонь. Володимир Зеленський зазначив, що для захисту від цинічних російських ударів Україна повинна мати підтримку партнерів у вигляді необхідної зброї.

Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії – продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті – сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами і вдячні всім, хто вже готовий допомагати,

– повідомив президент України.

На місцях прильотів КАБів у Харкові працюють усі служби: лікарі, рятувальники та поліцейські. Вони ліквідовують наслідки обстрілу та допомагають людям. Глава держави подякував кожному й кожній хто працює безпосередньо на місцях та тим людям у світі, які підтримують та допомагають Україні.

Нагадаємо, близько 11:00 у Харкові пролунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто потрапило під атаку росіян, а саме – житлова забудова в Шевченківському районі. Очільник міста зазначив, що під завалами багатоповерхівки є заблоковані люди. Згодом з'явилася інформація про понад 20 постраждалих, серед яких – 10-річна дівчинка.