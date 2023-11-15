Известны имена погибших в Запорожье спасателей

В результате российского обстрела Запорожского района погибли двое спасателей. Теперь стали известны их имена. Вражеский удар оборвал жизнь Виталия Накарякова и Сергея Дорогокупли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области. Отмечают, что еще трое работников ГСЧС получили ранения.

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Что известно о погибших

В ГСЧС также обнародовали информацию о погибших работниках и их фото.

Виталий Накаряков – старший пожарный спасатель ГСЧС родом из Энергодара, мастер-сержант службы гражданской защиты.

Мужчина участвовал в защите границ Украины в зоне АТО, награжден Нагрудным знаком "За отвагу в чрезвычайной ситуации" весной 2023 года. У него остались жена и трое детей.



Российский удар оборвал жизнь спасателя / Фото ГСЧС

Сергей Дорогокупля – пожарный спасатель, сержант службы гражданской защиты.

До оккупации российскими войсками Васильевского района работал в пожарно-спасательной части пгт Михайловка. У мужчины остались сестра и родители.



Спасатели работали на месте обстрела / Фото ГСЧС

Погибли во время повторного обстрела

Оба мужчины – молодые. Виталию – 31 год, Сергею – 34. Они работали на месте обстрела в Запорожской области, когда россияне атаковали повторно.

Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала Россия. Ребята работали на месте обстрела в Запорожской области, когда оккупанты нанесли повторный удар,

– уточнили в ГСЧС.

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