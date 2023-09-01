Самые молодые – 2000 года рождения: имена украинских пилотов, погибших на Донетчине
1 сентября 2023, 14:48Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Полтаве попрощались с украинскими военными, которые погибли в результате авиакатастрофы в Донецкой области. Трагедия забрала жизни четырех пилотов и двух борттехников.
Самый старший погибший был 1967 года рождения, а двое самых молодых – 2000 года. Среди погибших в результате авиакатастрофы возле Бахмута есть офицеры.
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Имена погибших военных в результате трагедии в Донецкой области
- Юрий Анисимов – житель Полтавской области. Воин был старшим бортовым техником, имел звание капитана. Мужчина был родом из села Крещатое, проживал в Полтаве. Юрию Анисимову было 37 лет.
- Валентин Воробец – родился в 2000 году, был старшим лейтенантом.
- Иван Яровой – летчик-штурман вертолета. Он тоже родился в 2000 году. Старший лейтенант был штурманом звена.
- Евгений Кисиль – это бортовой техник, который родился в 1988 году.
- Владислав Римар – командир звена 1995 года рождения.
- Виктор Опанасюк – самый старший погибший 1967 года рождения. Он был полковником и командиром вертолета.
Погибшие украинские военные / Фото Суспільне
Панихиду по павшим защитникам начали 1 сентября около 10:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ, что в селе Горбановка Щербановской общины.
Четыре пилота и два бортовых техника были из 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.
Что известно о трагедии в Донецкой области
- Трагедия с двумя украинскими Ми-8 произошла 29 августа во время выполнения боевого задания в Краматорском районе. Авиакатастрофа произошла при попытке совершить посадку, чтобы не стать целями российского истребителя Су-35.
- Рассматриваются разные версии катастрофы. Предварительно это могла быть ошибка пилотов или попадание вражеской ракеты.
- Расследованием катастрофы занимается Государственное бюро расследований. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия.
- Добавим, что расследование ведут по статье 416 Уголовного кодекса Украины – это нарушение правил полетов или подготовки к ним. Санкция – лишение свободы на срок до 15 лет.