Известны время и место прощания с мамой и дочерьми, убитыми российским ударом по Львову

Маму с тремя дочерьми, которых убила российская ракета 4 сентября, похоронят во Львове. Город будет прощаться с девушками в эту пятницу.

Евгению и ее дочерей Дарью, Ярину и Эмилию Базилевич похоронят 6 сентября.

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Когда и где состоится прощание

С девушками из семьи Базилевич будут прощаться в пятницу, 6 сентября в 14:00 в Гарнизонном храме Петра и Павла во Львове.

После запланирована общегородская церемония прощания на площади Рынок, возле Ратуши. После этого семью Базилевичей похоронят на Лычаковском кладбище.

Напомним, что 43-летняя Евгения, 7-летняя Эмилия, 18-летняя Дарья и 21-летняя Ярина погибли в результате российского обстрела Львова.

Из этой семьи выжить удалось только мужу Ярославу. По предварительным данным, незадолго до удара он пошел в квартиру за водой. Его семья находилась на лестничной клетке, которая обвалилась во время попадания.

Они проживали в доме на улице Коновальца, где кроме них российская ракета убила еще трех человек.