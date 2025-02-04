Известный производитель кофе платит в бюджет РФ больше налогов, чем в украинский, – СМИ

Корпорация Jacobs Douwe Egberts (JDE) даже после начала полномасштабной войны до сих пор активно работает на рынке России и платит налоги в бюджет этой страны, которые значительно больше, чем те, что поступают в украинскую казну. Согласно последним официальным данным, РФ получила от Jacobs в 29 раз больше налога на прибыль, чем Украина.

Как пишет OBOZ.UA, согласно подсчетам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), от корпорации, в которую входила Jacobs (Mondelez International), в российский бюджет в 2023 году поступил 61 миллион долларов, информирует 24 Канал.

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Вполне возможно, что эти деньги могли быть направлены на закупку Россией 316 дронов-камикадзе "Шахед" или 6 гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал", передает "Телеграф".

Более того, украинская "дочка" компании "Якобз Дау Эгбертс Украина" не осуждала публично полномасштабное вторжение РФ и не объявляла о поддержке ВСУ.

Однако компания и дальше работает на украинском рынке, продавая продукцию через крупные сети супермаркетов и компании-дистрибуторы.

Разница в суммах уплаченных налогов в бюджет РФ и Украины

Доход Jacobs в 2022 году в России составил 42,7 миллиарда рублей (610 миллионов долларов), а уплаченный налог на прибыль – 2,2 миллиарда рублей (31,4 миллиона долларов). И это не все финансовые обязательства, ведь не учитываются НДС и налоги на заработную плату.

В противоположность этому в Украине за подобный период выручка компании составила 2,9 миллиарда гривен, а налог на прибыль – только 22,6 миллиона гривен. Год спустя, в 2023, прибыль уже дошла до 4 миллиардов гривен, а налог – до 32,2 миллиона гривен. Но все равно это меньше, чем получил бюджет РФ.

Вместо закрытия – ребрендинг: Jacobs продолжает расширять бизнес в РФ

Jacobs не отреагировала на призывы международного сообщества и бойкот в Швеции и Норвегии, и не просто не покинула рынок РФ, а продолжила инвестировать в его экономику. Ведь в июне 2022 года был открыт новый производственный комплекс в Ленинградской области. Более того, компания провела ребрендинг: на полках магазинов вместо товаров Jacobs Monarch появилась продукция Monarch Original.



Jacobs активно работает на рынке России / Фото "Фокус"

Власти Нидерландов, где расположена штаб-квартира компании, не удивилась такому решению. Однако в Jacobs заметили, что "кофе – это необходимый для жизни продукт", поэтому они не могут бросить российских потребителей.

Украинское же руководство Jacobs выбирает молчать

На вопрос, почему компания продолжает работать в РФ и публично не поддерживает Украину, директор "Якобз Дау Эгбертс Украина" Павел Варчук отказался отвечать, не комментируя текущую ситуацию.

Крупные компании и торговые сети, благодаря которым и продается продукция Jacobs в Украине, не видят в этом нарушения законодательства.

Поэтому единственным рычагом влияния, который может заставить Jacobs изменить свою политику, остается общественное давление. Решающими в этом деле могут стать общественный бойкот и ограничения сотрудничества с компаниями, которые имеют подобную политику по ведению бизнеса в РФ.