Известный резкими заявлениями в Германии: Андрей Мельник был назначен послом Украины в Бразилии
Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Бразилии. На этот пост избрали Андрея Мельника, который известен резкими заявлениями в Германии.
Соответствующий указ о назначении Мельника за 20 июня уже опубликован на сайте Президента, информирует 24 Канал. Также Зеленский назначил послов Украины в Республике Индия и Республике Колумбия.
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Назначить МЕЛЬНИКА Андрея Ярославовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Бразилия,
– говорится в сообщении.
Бразилия одобрила кандидатуру Мельника
К слову, предварительно в Бразилии публично заявили, что не против назначения Мельника. Его кандидатура была одобрена в правительстве этой страны.
Правительство Бразилии с удовольствием сообщает, что предоставило агреман господину Андрею Мельнику на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Бразилии,
– говорилось в официальном сообщении бразильского правительства.
Обратите внимание! Ранее Зеленский пригласил президента Бразилии Лулу да Силва в Украину. Ведь тот имеет довольно неоднозначную позицию относительно войны в Украине. Ранее Лула да Силва заявил, что США и союзники якобы затягивают войну, предоставляя оружие Киеву, а также предлагал Украине отказаться от Крыма.
Впоследствии политик заявил, что Бразилия поддерживает территориальную целостность Украины.
Зеленский назначил послов в еще две страны
Также на сайте Президента Украины опубликовали указ о назначении послом в Республике Колумбия – Полюховича Юрия Юрьевича.
И указ о назначении Полищука Александра Николаевича – послом в Республике Индия.
Главное об Андрее Мельнике
Отметим, что Андрей Мельник занимал должность первого замминистра иностранных дел – Дмитрия Кулебы. Также Мельник известен своими резкими высказываниями в Германии. Он побуждал Берлин быть решительными в своей поддержке и осуждал любую толерантность относительно России и пропаганды кремлевских нарративов.
Он будет полезен и на новой должности в Бразилии. Следует уменьшить влияние российской пропаганды на правительство страны и транслировать реальную картину дел.
Какими заявлениями известен чиновник
- В должности в Берлине украинский дипломат запомнился не всегда "дипломатическими" заявлениями. В частности, в твиттере он писал, что канцлер Шольц "играет в обиженную ливерную колбасу", за что позже извинился.
- Также он "послал" Илона Маска в направлении российского корабля за его предложение для Украины пойти на уступки России.