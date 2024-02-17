Я готов поехать на фронт с Трампом, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на фронт вместе с Дональдом Трампом. Украинский президент публично пригласил экс-президента Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский готов посетить позиции украинских военных вместе с Трампом, чтобы показать ему правду. Об этом президент Украины рассказал во время Мюнхенской конференции 17 февраля, информирует 24 Канал.

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Зеленский пригласил Трампа на фронт

По словам украинского лидера, он публично приглашает Дональда Трампа в Украину. Однако все зависит от желания бывшего президента США.

Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решения, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война,

– отметил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что наша страна готова к этому, потому что все кандидаты и представители обеих партий должны знать, что происходит в Украине. Президент Украины также выразил благодарность за двухпартийную поддержку.

Как отметил Зеленский, Украина всегда хочет, чтобы они знали правду о том, как продолжается ход этой войны.

Трамп планирует давить на Украину в случае победы: коротко

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах США планирует давить на Украину и Россию, чтобы заставить их начать переговоры для окончания войны.

Как отмечают источники Bloomberg, советники Трампа обсуждали возможность заставить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Один из советников Трампа посоветовал, что если пригрозить Украине остановкой военной помощи, может способствовать тому, что Киев в конечном счете согласится на переговоры. Советники Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен также публично призвали к ужесточению санкций против российского Центрального банка, чтобы повлиять на Путина.

В то же время издание отмечает, что в настоящее время люди Трампа не ведут переговоры с российскими или украинскими посредниками — отчасти потому, что это противоречило бы закону США, запрещающему частным структурам вести переговоры от имени правительства.