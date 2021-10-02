Я хотел бы быть президентом, когда будут выполнены все обещания, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что он хотел бы быть президентом Украины в тот день, когда будут выполнены все обещания. Ранее политик предполагал, что может пойти на второй срок, чтобы осуществить свою избирательную программу.

Зеленский считает, что в программе "Слуги народа" больше нет пунктов, которые его команда не может выполнить. Об этом президент заявил на заседание фракции в Трускавце 2 октября.

Интересно Если Зеленский уйдет на второй срок, он выиграет, – Кравчук

Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания,

– заявил Зеленский.

Заметим, в Офисе Президента все чаще обсуждают вероятность второй каденции Зеленского. В то же время сам политик пока не подтверждает и не опровергает информацию.

Что известно о втором сроке Зеленского

Когда политик занял пост президента, то подчеркивал, что на вторую каденцию точно не пойдет. Это даже было указано в его избирательной программе.

В то же время в мае 2020 во время пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства Зеленский заявил, что готов подумать о второй каденции.

Политик считает, что одного срока может не хватить, чтобы реализовать все задуманное.

Однако уже в сентябре 2021 года глава государства сказал, что лучше он сейчас выполнит все, что обещал и пойдет отдыхать.

Обратите внимание! По данным опроса социологической группы "Рейтинг" Зеленский лидирует в списке политиков, которым больше всего доверяют украинцы. В то же время на втором месте оказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Сейчас "Слуги народа" начали процедуру его отставки.

Нардеп Евгения Кравчук считает, что в случае, если бы Разумков был соперником Зеленского на следующих президентских выборах, то победил бы действующий глава государства.