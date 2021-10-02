Зеленський вважає, що у програмі "Слуги народу" більше нема пунктів, які його команда не може виконати. Про це президент заявив на засідання фракції у Трускавці 2 жовтня.

Цікаво Якщо Зеленський піде на другий термін, він виграє, – Кравчук

Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки,

– заявив Зеленський.

Зауважимо, в Офісі Президента все частіше обговорюють ймовірність другої каденції Зеленського. Водночас сам політик наразі не підтверджує й не спростовує інформацію.

Що відомо про другий термін Зеленського

Коли політик обійняв посаду президента, то наголошував, що на другу каденцію точно не піде. Це навіть було зазначено у його виборчій програмі.

Водночас у травні 2020 під час пресконференції з нагоди першої річниці президентства Зеленський заявив, що готовий подумати про другу каденцію.

Політик вважає, що одного терміну може не вистачити, аби реалізувати все задумане.

Однак вже у вересні 2021 року глава держави сказав, що краще він зараз виконає все, що обіцяв і піде відпочивати.

Зверніть увагу! За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг" Зеленський лідирує у списку політиків, яким найбільше довіряють українці. Водночас на другому місці опинився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Наразі "Слуги народу" розпочали процедуру його відставки.



Нардепка Євгенія Кравчук вважає, що у разі, якби Разумков був суперником Зеленського на наступних президентських виборах, то переміг би чинний глава держави.