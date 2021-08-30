"Я люблю свою работу": фото погибшей военной США с афганским малышом поразило мир
Источник:Bermuda News
Щемящее фото американской военной Николь Джи облетело весь мир. На нем женщина на руках держит спасенного афганского малыша. За несколько дней морская пехотинка погибла в результате теракта в аэропорту Кабула.
Я люблю свою работу, – военная
Фотографию с ребенком 23-летняя Николь опубликовала в своем инстаграме. Она подписала ее словам "Я люблю свою работу". Это была последняя публикации военной в соцсети.
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Через неделю в аэропорту Кабула прогремел взрыв. Николь была там, ведь выполняла свою работу. К сожалению, юная морская пехотинка стала одной из 13 жертв среди американских военных.
"Помогала другим": воспоминания родных о военной
В соцсетях армейцы выразили сожаление о гибели Николь. Они рассказали, что девушка была очень хорошей и больше всего любила помогать другим.
Во время последнего вздоха ты делала то, что любишь, – помогала другим,
– отметила Мэллори Харрисон.
"Я счастлива, потому что знаю, что она погибла делая то, что любит. Она беспокоилась о людях. Ее очень любили. Николь была светом в этом темном мире", – написала другая подруга погибшей.
Виктория Клеменс рассказала, что когда узнала о взрывах в Кабуле, то написала Николь сообщение: "Привет, девушка. С тобой все в порядке?". Однако ответа так и не получила.
По словам друзей, несмотря на то в какой ситуации находилась Николь, по телефону она говорила веселым голосом.
Николь Джи погибла в аэропорту Кабула / Фото Digichat.info
Министерство обороны США опубликовало в твиттере и другие щемящие фото американских военных. На них видно, как один служащий укрывает младенца шепча ему, а другой – искренне улыбается и прижимает к груди.
Американский военный укачивает афганского младенца / Фото Минобороны США
Военный США несет спасенного младенца / Фото Минобороны США
Что известно о теракте в аэропорту Кабула
- 27 августа среди толпы в аэропорту Кабула подорвался террорист-смертник. Ответственность за это взяло на себя "Исламское государство".
- Второй взрыв прогремел неподалеку отеля, расположенного возле аэропорта. Вероятно, его вызвал заминированный автомобиль. Однако в Пентагоне подтвердили информацию лишь об одном теракте.
- Впоследствии США "отомстили" "ИГИЛу" и убили с беспилотника организатора теракта.
- В результате теракта в Кабуле погибли 170 человек, большинство из них афганцы. Среди жертв есть 13 военных США. Это самая большая потеря для Штатов за последние 10 лет.