"Я люблю свою работу": фото погибшей военной США с афганским малышом поразило мир

Щемящее фото американской военной Николь Джи облетело весь мир. На нем женщина на руках держит спасенного афганского малыша. За несколько дней морская пехотинка погибла в результате теракта в аэропорту Кабула.

Я люблю свою работу, – военная

Фотографию с ребенком 23-летняя Николь опубликовала в своем инстаграме. Она подписала ее словам "Я люблю свою работу". Это была последняя публикации военной в соцсети.

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Через неделю в аэропорту Кабула прогремел взрыв. Николь была там, ведь выполняла свою работу. К сожалению, юная морская пехотинка стала одной из 13 жертв среди американских военных.

"Помогала другим": воспоминания родных о военной

В соцсетях армейцы выразили сожаление о гибели Николь. Они рассказали, что девушка была очень хорошей и больше всего любила помогать другим.

Во время последнего вздоха ты делала то, что любишь, – помогала другим,

– отметила Мэллори Харрисон.

"Я счастлива, потому что знаю, что она погибла делая то, что любит. Она беспокоилась о людях. Ее очень любили. Николь была светом в этом темном мире", – написала другая подруга погибшей.

Виктория Клеменс рассказала, что когда узнала о взрывах в Кабуле, то написала Николь сообщение: "Привет, девушка. С тобой все в порядке?". Однако ответа так и не получила.

По словам друзей, несмотря на то в какой ситуации находилась Николь, по телефону она говорила веселым голосом.



Николь Джи погибла в аэропорту Кабула / Фото Digichat.info

Министерство обороны США опубликовало в твиттере и другие щемящие фото американских военных. На них видно, как один служащий укрывает младенца шепча ему, а другой – искренне улыбается и прижимает к груди.



Американский военный укачивает афганского младенца / Фото Минобороны США



Военный США несет спасенного младенца / Фото Минобороны США

Что известно о теракте в аэропорту Кабула