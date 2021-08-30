Я люблю свою роботу, – військова
Фотографію з дитиною 23-річна Ніколь опублікувала у своєму інстаграмі. Вона підписала її словами "Я люблю свою роботу". Це була остання публікації військової у соцмережі.
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Через тиждень в аеропорту Кабула прогримів вибух. Ніколь була там, адже виконувала свою роботу. На жаль, юна морська піхотинка стала однією з 13 жертв серед американських військових.
"Допомагала іншим": спогади рідних про військову
У соцмережах армійці висловили свій жаль щодо загибелі Ніколь. Вони розповіли, що дівчина була дуже доброю і найбільше любила допомагати іншим.
Під час останнього подиху ти робила те, що любиш, – допомагала іншим,
– наголосила Меллорі Харрісон.
"Я щаслива, бо знаю, що вона загинула роблячи те, що любить. Вона турбувалася про людей. Її дуже любили. Ніколь була світлом у цьому темному світі", – написала інша подруга загиблої.
Вікторія Клеменс розповіла, що коли дізналася про вибухи в Кабулі, то написала Ніколь повідомлення: "Привіт, дівчино. З тобою все гаразд?". Однак відповіді так і не отримала.
За словами друзів, попри те в якій ситуації перебувала Ніколь, телефоном вона говорила веселим голосом.
Ніколь Джі загинула в аеропорту Кабула / Фото Digichat.info
Міністерство оборони США опублікувало у твітері й інші щемливі фото американських військових. На них видно, як один службовець вкриває немовля шепочучи до нього, а інший – щиро усміхається та притискає до грудей.
Американський військовий заколисує афганське немовля / Фото Міноборони США
Військовий США несе врятоване немовля / Фото Міноборони США
Що відомо про теракт в аеропорту Кабула
- 27 серпня серед натовпу в аеропорту Кабула підірвався терорист-смертник. Відповідальність за це взяла на себе "Ісламська держава".
- Другий вибух пролунав неподалік готелю, розташованого біля летовища. Ймовірно, його спричинив замінований автомобіль. Однак в Пентагоні підтвердили інформацію лише про один теракт.
- Згодом США "помстилися" "ІДІЛу" та вбили з безпілотника організатора теракту.
- Внаслідок теракту в Кабулі загинули 170 людей, більшість з них афганці. Серед жертв є 13 військових США. Це найбільша втрата для Штатів за останні 10 років.