Я не собираюсь признавать даже 100 миллиардов, которые требуют США, – Зеленский

Украина получила от США 100 миллиардов долларов помощи, а не 350, как об этом заявлял Дональд Трамп. Более того, помощь предоставлялась как грант, а не долг, который Киев обязан вернуть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

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Сколько Украина получила финансовой помощи от США

Владимир Зеленский отметил, что Украина получила от США финансовой помощи в размере 100 миллиардов долларов, а не 350, 500 или 700, как это заявляли ранее. В то же время президент добавил, что не собирается признавать это как долг, ведь все деньги поступали как грант.

Но даже 100 миллиардов я не готов признавать, потому что грант – это не долг. Я договаривался об этом с Байденом. Но это и есть соглашение, что это грант. Мы не признаем, что это долг,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что вопрос даже не в цифре, а в том, что Украина не признает предоставленную финансовую помощь как долг. Зеленский отметил, что если стояло бы условие, что США предоставляли бы Украине помощь и отмечали, что ее нужно вернуть и с прибылью, то это – соглашение.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США предоставили Украине около 350 миллиардов долларов помощи. Более того, он также утверждал, что Украина якобы уже согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на 500 миллиардов долларов в обмен на военную помощь.

Впрочем, Владимир Зеленский отметил, что эти суммы не соответствуют действительности. Он отметил, что ЕС и США вместе предоставили Украине поддержку в общем размере 200 миллиардов долларов.