Я не знаю, жив ли Путин, и вообще он ли это, – Зеленский о возможности переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский подверг сомнению то, что российский диктатор Владимир Путин жив. Глава государства заявил, что не совсем понимает, с кем говорить о мирных переговорах.

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время "Украинского завтрака" в Давосе. Президент прокомментировал тему мирных переговоров между Украиной и Россией по урегулированию войны.

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Не совсем понимаю, с кем говорить, – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что с тех пор, как он стал президентом, то три года "делали все, чтобы дипломатией освободить наши земли". Но глава государства отметил, что в России "кто-то не хотел, у кого-то не было времени, кто-то не верил, кто-то выдвигал условия".

"Таких кто-то было очень много с центром в Москве. И сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить", – заявил президент Украины.

Зеленский заявил, что не уверен, что тот президент России, который иногда появляется где-то, что это он и есть.

Я не совсем до конца понимаю, что он живой или это он принимает решение. Или кто там принимает решение. У меня нет такой информации,

– сказал лидер Украины.

Он добавил, что не понимает, "как можно обещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение". Кроме того, Зеленский подчеркнул, что не совсем понимает, с кем у Украины дело.

Следовательно, глава государства не понимает, с кем вести мирные переговоры. Также он посетовал на отсутствие уважения со стороны России.

"Сначала Россия должна найти кого-то, а затем предложить что-нибудь", – резюмировал президент Украины.

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