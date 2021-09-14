Я оказался "не своим" прокурором, – Рябошапка оценил работу Венедиктовой

Владимир Зеленский ранее заявлял, что уволит Ирину Венедиктову с должности главы Офиса генпрокурора, если она не покажет результат. Однако, очевидно, результат ее работы есть.

Ключевым для Зеленского является то, чтобы человек на должности генпрокурора был "своим". Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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"Он говорил в разговоре с Трампом: "У меня будет свой прокурор". Я оказался "не своим" прокурором. Пытался служить украинцам, а не президенту или его Офису. Поэтому не задержался на этой должности", – резюмировал он.

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Рябошапка предположил, что Венедиктова дольше занимает эту должность, ведь президент увидел определенные результаты. Есть несколько фактов, например, в отношении народных депутатов от "Слуги народа", когда генеральный прокурор пытался их защищать от преследования со стороны НАБУ.

Также говорится о ситуации с заместителем руководителя Офиса президента, когда Офис генпрокурора защитил Олега Татарова. Есть дело в расследовании по "Приватбанку". Сначала Офис генпрокурора блокировал расследование, а когда это стало уже просто невозможным, в частности, благодаря аргументам международных партнеров, – информация просто исчезла. Как отметил экс-генпрокурор, один из подозреваемых едва не сбежал из Украины.

Совокупность этих вещей дает Зеленскому понимание, что генпрокурор является лояльным к нему, и ему можно доверять. Она является командным игроком и в первый трудный момент может защитить от того самого НАБУ,

– подчеркнул Рябошапка.

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