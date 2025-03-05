Я получил важный месседж от Владимира Зеленского, – Трамп

Президент США Дональд Трамп выступает перед Конгрессом. Он сделал ряд важных заявлений, коснулся также и темы Украины.

Дональд Трамп сказал, что "получил важный месседж" от Владимира Зеленского. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа.

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Что сказал президент США

Дональд Трамп отметил, что получил важный месседж от президента Зеленского. Говорится о заявлении относительно того, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир.

Я ценю, что он прислал этот месседж. Я получил и сильные сигналы к миру от России. Разве это не замечательно? Это ли не красота?

– риторически спросил он.

По его словам, "время прекрати безумие". Он в который раз подчеркнул, что "время остановить эту бессмысленную войну". Перед этим украинский лидер сказал, что встреча в Белом доме "прошла не так". По его словам, Украина готова сесть за стол переговоров, однако он также предложил и первые шаги к этому.

Говорилось об освобождении пленных и о перемирии в небе. Зеленский подчеркнул готовность Украины быстро работать для достижения мира под лидерством Трампа и договориться об окончательном соглашении с США.

Это произошло на фоне спора в Белом доме с Дональдом Трампам и Джей ди Вэнсом. Она возникла из-за того, что чиновники США пытались давить на украинского лидера в вопросе мирных переговоров с Россией. Зеленский, свою очередь, отвергал любые договоренности с Россией без гарантий безопасности, ведь ранее подобные соглашения уже заключали, однако Россия постоянно их нарушала.

Это событие вызвало большой резонанс. Украинцы и американцы поддержали Владимира Зеленского, которого также раскритиковали за то, что он приехал в Белый дом без костюма. Впоследствии советник по национальной безопасности США и государственный секретарь США также сделали несколько заявлений, которые касались Украины.

После ссоры в Овальном кабинете Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился со многими европейскими лидерами. Они провели саммит по поддержке Украины. В частности, СМИ писали, что премьер Великобритании посоветовал вернуться к диалогу с США.