Я против женщин не воюю – Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой: видео
Источник:телеграм-канал NEXTA
Александр Лукашенко заявил, что Светлане Тихановской якобы не угрожали в Беларуси. По словам диктатора, политики "пытались помочь".
Самопровозглашенный президент Беларуси отреагировал на встречу лидера оппозиции с американским лидером Джо Байденом. Он возмутился словами Тихановской о том, что ее заставили уехать из Беларуси.
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"Дал Тихановской деньги, потому что у нее не было"
По словам Лукашенко, спецслужбы якобы хотели сжечь политику в отдельном доме, а "она дура туда поперлась". На следующий день Тихановская якобы пришла к диктатору, а тот ответил, что сделал все, как она просила, и политик может ехать.
Ну поезжай к детям! Я вообще против женщин не воюю. Не успела уехать, а мне уже звонят. Говорит, что у нее нет денег. Говорю, возьму в государственной компании 15 тысяч долларов. А теперь рассказывает, что детей у нее забирали, что ей угрожали. Мерзавка,
– сказал политик.
Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой: видео
Что известно о встрече оппозиционерки с Байденом
- 28 июля Тихановская встретилась с американским президентом в Вашингтоне. Они обсудили кризис в Беларуси и способы его преодоления.
- Политики отметили, что всех политических заключенных следует освободить без каких-либо условий.
- Тихановская и Байден подчеркнули, что кризис в Беларуси должен быть на повестке дня в ООН и ОБСЕ. Всех виновных следует привлечь к ответственности в международных судах.
- Заметим, лидер белорусской оппозиции прибыла в США еще 18 июля. Там она встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном, его заместительницей по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Чолле.