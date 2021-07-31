Я против женщин не воюю – Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой: видео

Александр Лукашенко заявил, что Светлане Тихановской якобы не угрожали в Беларуси. По словам диктатора, политики "пытались помочь".

Самопровозглашенный президент Беларуси отреагировал на встречу лидера оппозиции с американским лидером Джо Байденом. Он возмутился словами Тихановской о том, что ее заставили уехать из Беларуси.

Рекомендуем 27 лет диктатуре: как Лукашенко превратил Беларусь в заповедник СССР

"Дал Тихановской деньги, потому что у нее не было"

По словам Лукашенко, спецслужбы якобы хотели сжечь политику в отдельном доме, а "она дура туда поперлась". На следующий день Тихановская якобы пришла к диктатору, а тот ответил, что сделал все, как она просила, и политик может ехать.

Ну поезжай к детям! Я вообще против женщин не воюю. Не успела уехать, а мне уже звонят. Говорит, что у нее нет денег. Говорю, возьму в государственной компании 15 тысяч долларов. А теперь рассказывает, что детей у нее забирали, что ей угрожали. Мерзавка,

– сказал политик.

Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой: видео

Что известно о встрече оппозиционерки с Байденом