Я решил баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО, – президент Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис выдвинул свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО. Он подчеркнул свою приверженность ценностям Альянса.

Президент определил Россию как долгосрочную угрозу для Европы и подчеркнул важность укрепления восточного фланга НАТО. Йоханнис также рассказал об инициативах Румынии по повышению оборонной мощи.

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Баллотируется на должность генерального секретаря НАТО

Президент Румынии, Клаус Йоханнис, заявил о своем решении принять участие в конкурсе на должность генерального секретаря Североатлантического альянса, подчеркнув свою приверженность ценностям НАТО и демократическим принципам.

Это решение отражает двадцатилетнюю историю членства Румынии в Альянсе, который уже 75 лет является бастионом демократии и свободы.

Основные ценности Альянса, верховенство права, уважение прав и фундаментальных свобод, является компасом, который ведет нас к консолидации демократии. Зонтик НАТО предложил нам самые сильные гарантии безопасности в истории,

– заявил Йоханнис.

Президент подчеркнул, что Россия является долгосрочной угрозой для континента. Он отметил, что укрепление восточного фланга НАТО остается долгосрочным приоритетом, а Румыния продолжает быть опорой стабильности и безопасности в регионе.

Йоханнис добавил, что его страна уже превысила свой национальный оборонный бюджет до 2,5% ВВП, превзойдя установленный НАТО порог в 2%.

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