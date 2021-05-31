"Я – сообщник Протасевича": в Беларуси неизвестный сообщил о минировании нескольких школ

В ряд белорусских школ 31 мая поступили сообщения о минировании. Неизвестный заявляет, что он соучастник задержанного журналиста Романа Протасевича.
Информация о минировании школ пришла на электронную почту сразу нескольких учебных заведений по всей территории Беларуси.
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Минировании школ в Беларуси: что известно
Сегодня (31 мая – 24 канал) в милицию обратились руководители нескольких школ, сообщили о получении сообщения о заложенных взрывных устройствах,
– заявили в полиции.
В частности, известно о якобы минировании учебных заведений в Минске, Калинковичах, Сморгони, Гродненском районе.
На места выехали сотрудники милиции, они проверяют информацию о минирований.
Минувальник заявляет о связи с Протасевичем
В телеграм-каналах пишут, что в тексте сообщения минер заявляет, что он соучастник задержанного режимом Александра Лукашенко журналиста Романа Протасевича.
Я – сообщник Протасевича, когда прогремит взрыв, нужно винить только Протасевича, именно он заставил меня совершить минирование,
– говорится в заявлении.
Также неизвестный отмечает, что будущий взрыв "никак не связан с белорусской милицией и правоохранительными органами в целом".
Задержание Романа Протасевича: что известно
- 23 мая белорусские диспетчеры посадили в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заявив, что в нем взрывчатка.
- Тогда задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, вместе с этим никакой взрывчатки на борту не нашли.
- Впоследствии Лукашенко назвал журналиста "экстремистом", а девушку – "его подельницей".
- После задержания оппозиционного блогера в Евросоюзе решили запретить белорусским авиакомпаниям летать над их территорией. Украина с 26 мая также прекратила прямое авиасообщение с Беларусью. Кроме того, международное сообщество рассматривает возможность наложения санкции на режим Лукашенко.