Я увидела огромный огненный шар, – воспоминания об адской ночи в Киеве, когда снаряд попал в дом

В Киеве в доме на Оболони, в который попал российский снаряд утром 14 марта, жители продолжают собирать свои вещи. В некоторых квартирах слышны разговоры людей. Целыми смотрятся только крайние два подъезда.

Однако от мощного взрыва не уцелели почти никакие окна, а некоторые балконы попадали. На земле можно увидеть разбросанные детские вещи. Журналисты сайта 24 канала пообщались с киевлянами об ужасной ночи, когда произошел разрушительный взрыв.

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Воспоминания киевлян

Жительница Киева Марина проживает совсем неподалеку. Женщина вспомнила, что взрыв произошел около 5 утра.

Говорят, этот дом будут сносить. Взрыв был очень сильным. Настолько был громкий звук, что трудно передать. Дом затрясся, я соскочила с кровати и посмотрела вдаль. Я увидела огромный огненный шар. Я упала на пол и принялась будить ребенка. Кричу: "Иван, подъем! Что-то взорвалось очень сильно",

– сказала она.

Дом в Киеве, в который попал российский снаряд 14 марта / Фото Алины Туришин, 24 канал:

По словам Марины, они пролежали на полу несколько минут. Затем ее сын Иван пошел на улицу.

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Это было страшно

Он позвонил по телефону и сказал, что "мама, произошел очень большой взрыв, здесь много пожарных и полиции". Это длилось около трех часов, этот пожар. На другой день я вышла и посмотрела на произошедшее. Это было очень страшно, все было разгромлено, спасательные службы все разбирали. Все выносили, мы помогали все это убирать,

– отметила она.

Рядом во дворе стоят сгоревшие автомобили при попадании снаряда / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Житель города Михаил рассказал, что проживает в соседнем доме. Переехал сюда из Дарницкого района к своему другу. Думал, что это будет безопаснее, поскольку его квартира находится на 20-м этаже. Мужчина рассказал, что каждую ночь слышны взрывы и выстрелы.

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