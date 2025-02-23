23 февраля, 16:40
Я видел его, – Буданов раскрыл детали о стратегическом планировании России до 2045 года
Кирилл Буданов заявил, что видел стратегическое планирование России до 2045 года. Глава Главного управления разведки рассказал, о чем шла речь в документе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".
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Что заявил Буданов о стратегическом планировании России
Как сообщил начальник ГУР, в Кремле могут возникнуть проблемы, если Россия не закончит войну с Украиной до 2026 года.
Там четко написано: если РФ до 2026 года не выходит из этого конфликта, она на ближайший расчетный срок точно выпадает из возможности стать сверхдержавой и даже региональным лидером,
– говорит Буданов.
По его словам, планы России пока базируются на количестве потерь и понимании своих возможностей.