Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

Дивіться також Сирський розповів про плани Росії та оцінив, чи вдасться їй їх реалізувати

Що заявив Буданов про стратегічне планування Росії

Як повідомив начальник ГУР, у Кремлі можуть виникнути проблеми, якщо Росія не закінчить війну з Україною до 2026 року.

Там чітко написано: якщо РФ до 2026 року не виходить із цього конфлікту, вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає із можливості стати наддержавою і навіть регіональним лідером,

– каже Буданов.

За його словами, плани Росії наразі базуються на кількості втрат і розумінні своїх можливостей. Однак, Буданов вважає, що з двох причин війна може закінчитися і у 2025 році.

Такий сценарій можливий через виснаженість російської армії. А також внаслідок значних фінансових витрат країни-агресорки на війну. Проте начальник ГУР не прогнозує точної дати завершення війни.