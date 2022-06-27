Я воюю за людей, которые стали мне семьей, — юноша из Луганщины тайком от родителей защищает Украину

Ростислав родился и вырос в Алчевске на Луганщине. Практически всю свою сознательную жизнь он провел в российской оккупации. Однако российская пропаганда не смогла уничтожить его желание защищать Украину и свой дом.

Журналистам 24 канала в рамках проекта "Интервью24" удалось пообщаться с юношей, которому в 19 лет пришлось взять оружие в руки. В целях безопасности его родных, оставшихся в оккупации, мы не указываем его фамилию.

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Детство и юность прошли в русской оккупации

Ростик родился в Алчевске в обычной украинской семье. Город является крупным промышленным центром, где еще до 2014 года производилась четверть промышленной продукции Луганской области. Основу промышленного могущества города составляли Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод.

Последние 8 лет герой интервью занимался танцами. После школы он переехал в Киев, где поступил в вуз. Однако обучение, как признался Ростик, было скорее прикрытием для родителей. Ведь именно в танцах он чувствует свое призвание и жизнь.

Он стремится, чтобы после победы и возвращения оккупированных территорий под контроль Украины, он прославил Алчевск, из которого родом многие известные люди.

Сколько лет вам было, когда началась оккупация Луганской области Россией?

Мне было 11 лет. Тогда я не осознавал, что происходит. Пришли какие-то "дяди с автоматами". Ничего непонятно, но интересно. Дома мы этого не обсуждали. Они (родители – 24 канал) не знали, как правильно подать эту информацию, чтобы объяснить происходящее ребенку. Я был обычным ребенком и родители хотели оградить меня от этого. К тому же в 11 лет я не задумывался об этом. Лишь спустя некоторое время я понял, что произошло в 2014 году. И для себя определил: кто прав, а кто нет.

Есть ли у вас друзья или знакомые с пророссийскими взглядами?

В 2014 году никаких дискуссий с моими друзьями, конечно (из-за возраста – 24 канал), не было. К сожалению, все время мы были аполитичными. Полноценные разногласия начались относительно недавно. Но это не были мне близкие люди. К счастью, друзья и родные имеют такую ​​же точку зрения, что и я.

К некоторым людям приходит осознание того, что Россия нам не друг, после того как в их дом "прилетает" вражеский снаряд. После этого часть людей меняют свое мнение и взгляды. Произошли ли такие изменения у людей из Алчевска?

Оставшихся там людей очень изменила ситуация с мобилизацией. Потому что у многих людей принудительно забрали родных на войну. Так что даже если вы нейтральны, когда у вас забирают родных, мнение меняется.

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Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, вы были в Киеве? Помните это утро?

Да. Это был триггер, который вернул меня в 2014-2015 годы, когда ты просыпаешься от взрывов.

Что известно об обстрелах Алчевска С начала войны в 2014 году на Донбассе активных боевых действий в Алчевске не было. Местные жители надеялись, что пророссийские боевики и местные сепаратисты не будут трогать город, ведь там расположен металлургический комбинат, половина его принадлежит российскому владельцу. Их надежды оказались тщетными. В августе в город было несколько "прилетов". И как следствие разрушены дома, жертвы и паника и срочная эвакуация людей. Они пытались уехать куда-нибудь.

Мои мысли были не радужны, я представлял, что все будет гораздо хуже. Я написал маме, что люблю ее, потому что понимал, что может исчезнуть связь, интернет и я смогу с ней больше не связаться. После этого пришло осознание ситуации, и я пошел на службу. Мои родители сторонники мысли: "где мы родились, там и пригодились". Поэтому они так и не уехали из Алчевска. Это их выбор. К тому же, там очень хорошо уже 8 лет работает пророссийская пропаганда.

Почему российская пропаганда не смогла промыть мозги

Ваша история в том числе этим и уникальна. Ведь практически всю свою сознательную жизнь, период формирования личности вы прожили под оккупацией. Почему, несмотря на огромное влияние российской пропаганды, вы решили бороться за Украину?

Я начал изучать корень произошедшего. Искать истину. Мы с друзьями начинали задавать себе вопросы и искать ответы. Сейчас люди говорят фактами, но не изучают причину возникновения. У нас забрали Крым, началась война на Донбассе. Все говорили, что это произошло, но никто не говорил, почему это произошло. Проблема населения Востока состоит в том, что они говорят фактами, но не понимают и не разбираются в причинно-следственных связях.

Решение пойти в терроборону появилось сразу же

Когда вы приняли решение пойти в терроборону?

С первых дней. Я настраивал всех знакомых на то, что я могу пойти воевать. Мы с другом сначала волонтерили, а затем вступили в терроборону. Мы были готовы ко всему. Я знал, что я иду воевать за людей, ставших мне в Киеве второй семьей.

Первые дни, как и у всех, был страх, непонимание ситуации, много информации, которая не всегда была правдива. Моя бригада находилась в Киеве. На левобережной части. К счастью, нам очень повезло с инструктором. Все, что я знаю сейчас по военному делу, это его школа. Это известный военный, который первым в Украине получил сертификат от НАТО. Мы участвовали в боевых выездах, в том числе и тогда еще оккупированный Ирпень.

Как на это отреагировали родители?

Они не знали. Как и не знают о том, что я пошел в ВСУ. Я понемногу готовлю маму к этой информации. В конце концов, я поставлю ее перед фактом. По-другому пока никак.

Имели ли вы все необходимое снаряжение? Оружие, броники?

С этим, к сожалению, были проблемы. Я через знакомых собирал деньги на бронежилет. Многие недооценивают такие собрания, бросаясь фразами: "вы должны были выдать это". Но, как показывает опыт, никто никому ничего не должен.

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Оружие было. Но хочу объяснить, что у нас была не классическая в понимании этого слова ТРО. Мы были добровольческим батальоном, который снабжался всем необходимым благодаря волонтерам.

Прорыв вражеской ДРГ на Оболони был запланирован

Что вы чувствовали, когда видели сообщение о том, что враг приближается к Киеву? В частности, 25 февраля была информация о том, что на Оболонь заехала вражеская ДРГ.

Я видел это. Знаете, у меня были определенные знания в военной сфере и я понимал, что очень дико, когда одинокий БМП заезжает в город. У меня немного больше информации о том, как его "встретили". Поэтому я даже не переживал по этому поводу. Я знал, что у нас все под контролем.

ВСУ и высшее руководство знало, что там диверсанты. Более того, все было запланировано. Враги заехали туда, куда нам требовалось. Скорее всего, это была ошибка россиян. И оккупанты просто "заблудились". На это указывала даже траектория маршрута. Это были люди, не ориентирующиеся в Киеве.

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В тот же день, 25 февраля, российские оккупанты захватили транспорт Вооруженных Сил, переоделись в украинскую форму и на большой скорости направлялись в сторону Киева. Наши защитники успешно обезвредили их.

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Как вы оказались в ВСУ?

После того как боевые действия в Киеве и области завершились, нас (тероборону – 24 канал) начали опускать на второй план. Были вопросы: а что мы делаем, чего ждем. После этого я со своими сослуживцами написали рапорты и пошли в ВСУ.

Попасть в ВСУ очень тяжело, так что бояться повесток не стоит

Интервью 24 " – проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк

Сейчас в обществе есть легкая истерия по вручению повесток. Что вы скажете об этом?

Хочу вам сказать, что сейчас попасть в Вооруженные Силы очень трудно, даже если у вас есть большое желание, но вы:

не служили,

и вам меньше 27 лет.

Людям, которые боятся повесток, хочу сказать: цель повестки – поставить человека на учет. Чтобы у Минобороны знали, какой резерв имеет страна. И при необходимости уже мобилизовать мужчин.

Вам 19 лет. Как же вы смогли попасть в Вооруженные Силы?

Благодаря собратьям. Грубо говоря, мне повезло.

Есть ли сейчас потребность в снаряжении? До сих пор приходится собирать на броники?

К сожалению, приходится. Вы должны сами понимать, сейчас такая ситуация, что многие бойцы, в частности на Востоке, нуждаются в тех же бронежилетах. Поэтому если будет выбор: укомплектовать какую-нибудь бригаду в Киеве или отправить самое необходимое на Восток. Выбор, я думаю, очевиден.

Сейчас бойцов, которых отправляют на передовую, их укомплектовуют. Я хочу сказать, что сейчас больше чувствуется поддержка западных партнеров. То, что мы получаем, поступает в хорошем качестве. Однако есть вопросы логистики и времени, когда мы это получаем.

Сейчас вы находитесь в военной части. Что дальше? Знаете ли вы, куда вас отправят?

Я примерно представляю, куда нас отправят. Но скажу так: это место, где мы нужны. Поэтому нет смысла надеяться, что это будет какой-то конкретный город. Мы будем там, где мы нужны.

Сможет ли Украина вернуть Донбасс и Крым

Есть много разговоров, в том числе и анонимных военных источниках в НАТО, о том, что Украина сможет освободить и Крым, и Донбасс. Что вы об этом думаете?

Я не думаю, я в этом уверен. Рано или поздно это обязательно произойдет. Вопрос только о том, когда. К сожалению, из-за логистики этот вопрос немного затягивается. Но когда этот вопрос будет решен, освобождение оккупированных территорий произойдет в ближайшее время. Я вам это гарантирую.

Ресурс украинцев на грани, как они могут помочь

Это очень приятно слышать. Но есть понимание того, что эта война быстро не закончится. На этом фоне многие украинцы, так сказать, устали от войны. К тому же у людей заканчивается финансовый ресурс. Как еще можно помочь армии, если не финансово?

В любом случае это действительно так. Но следует понимать, что не бывает "маленькой помощи" и если каждый пожертвует хотя бы по 2 гривны, получится большая сумма.

Жизнь остановилась или продолжается: как быть уставшим от войны

Наше общество разделилось на тех, кто пытается продолжать жить и тех, для кого жизнь остановилась. И очень трудно сказать, кто из них прав. Каждый имеет право на эмоции. Однако трудно наблюдать за тем, как люди беспрестанно осуждают друг друга. Одним не нравятся истории в инстаграме с утренним кофе, а другим – постоянные репосты новостей. Скажите, как военного вас не затрагивает, что люди продолжают жить, пока другие умирают? Что вы скажете тем, кто "устал" от войны?

Лично у меня не было ощущения усталости от войны. Для меня война – это 24 на 7. Но иногда нужно выдыхать, нужно отдыхать, но знать предел. Меня лично не затрагивает, что люди пытаются жить. Мы для этого воюем, чтобы другие жили. Но все это должно быть в меру. Параллельно с отдыхом нужно помогать ВСУ.

Спасибо, Ростик, мне, как и другим украинцам, спокойно от того, что нас защищают такие люди как вы. Берегите себя, пожалуйста. И скорой победы нам! Спасибо.

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