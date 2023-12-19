Работник ТЦК отдыхает в Доминикане и выкладывает фото в Instagram: в сети разгорелся скандал

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако, несмотря на это, работник военкомата, который должен обеспечивать процесс призыва, отдыхает за границей.

Речь идет о сотруднике районного центра комплектования в Тернопольской области Олеге Яцюченко. Именно он радует своих подписчиков фотографиями роскошного отдыха на пляжах Доминиканы.

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В ТЦК сказали, что все – законно

Пользователей сети изрядно возмутил тот факт, что во время войны работник военкомата оказался за границей и еще не стесняется выставлять напоказ свои развлечения. В комментариях военного призывают отправить на фронт.

Людей оскорбляет несправедливость, что одни мужчины с начала войны на передовой и их до сих пор не демобилизовали, а другие отдыхают за границей.

Воины не могут отпуска взять, родных увидеть, а здесь отдых за границей… Это как называется,

– пишет возмущенный комментатор.

Кто-то призывает СБУ обратить внимание на Яцюченко и проверить, как он во время военного положения уехал из Украины.

Еще больше шума поднялось после того, как на странице ТЦК, где работает Яцюченко, заверили, что мужчина оказался за границей законно.

Некоторые из пользователей сети поддержали военнослужащего, отметив, что если он военный и воевал на фронте, то вполне заслуживает отдыха.

Один уже доотдыхался

: Согласно информации из открытых источников, Яцюченко – офицер отделения рекрутинга и комплектования Тернопольского РТЦК и СП. Также он зарегистрирован в качестве дознавателя сектора дознания отделения полиции №4 Тернопольского РУП ГУНП в Тернопольской области в городе Збараж.

Летом общество всколыхнула история одесского военкома Евгения Борисова. Того уличили на незаконном обогащении, а также на ряде других правонарушений.

В ходе расследования правоохранители установили, что семья Борисова владеет состоянием в Испании, хотя официальные доходы им этого не позволяли.

Недавно стало известно об аресте имущества военными в Испании. В частности, речь идет о двух объектах недвижимости в городе Марбелья провинции Малага. В декабре 2022 года мужчина организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 миллионов евро, общей площадью 857 квадратных метров на земельном участке 1530 квадратных метров. А в феврале 2023 Борисов приобрел вместе с женой офисное помещение стоимостью более 500 тысяч евро общей площадью 223,9 квадратных метров.

Именно после инцидента с Борисовым президент Зеленский отдал приказ провести проверку всех ТЦК и военкомов. После чего глава государства уволил всех областных военкомов и приказал заменить их ветеранами.