СМИ узнали, предоставит ли США ядерное оружие Украине

В Белом доме выступили против передачи Украине ядерного оружия. Там призвали сосредоточиться на дипломатических и оборонительных средствах.

США четко заявили, что Украина не получит ядерного оружия в рамках международной поддержки. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Newsweek.

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Что сказали США о поставках ядерного оружия Украине

В Белом доме отметили, что помощь Киеву сосредоточена на поставке обычного вооружения и других ресурсов для противостояния российской агрессии.

Обратите внимание! С момента начала полномасштабного вторжения Россия неоднократно использовала ядерную риторику для давления на Запад. В частности, в сентябре Владимир Путин открыто говорил о возможности использования тактических ядерных боеголовок в случае угрозы со стороны НАТО или Украины.

По оценкам экспертов, российские межконтинентальные ракеты, такие как Р-36М2 ("Сатана"), имеют огромный радиус поражения. Если такая ракета будет применена, последствия могут быть катастрофическими: от полного уничтожения территории в радиусе нескольких десятков километров до тяжелых поражений людей и зданий в радиусе тысячи миль.

В то же время в США считают, что заявление Путина об использовании ядерного оружия имеет скорее характер запугивания, чем реальную угрозу. Однако Вашингтон призывает сохранять бдительность и подчеркивает недопущение эскалации ядерного конфликта.

Заявления Путина о предоставлении ядерного оружия Украине