Несмотря на выходки Путина: Вашингтон предупредил Москву о 1419 развернутых ядерных боеголовках

Накануне Владимир Путин отметил, что Россия приостановила участие в Договоре по сокращению наступательных вооружений. Несмотря на это, в США отметили, что держат развернутыми 1419 ядерных боеголовок.

Соответствующую информацию обнародовал Госдеп США. В Вашингтоне отмечают, что в дальнейшем будут придерживаться "традиции прозрачности".

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Более 1400 боеголовок готовы

"США продолжат традицию прозрачности, несмотря на предполагаемую приостановку Россией действия нового СНВ", – отмечают в заявлении Госдепа.

В нем ссылаются на договор, подписанный в 2010 году. Напомним, что согласно ему ограничивалось количество ядерных боеголовок, которые Москва и Вашингтон могут развернуть.

Декларация свидетельствует о том, что у Вашингтона сейчас 1 419 ядерных боеголовок. Они размещены на 662 ракетах наземного, а также подводного базирования, а также тяжелых бомбардировщиках. Таким образом, США вкладываются в лимит в 1 550 боеголовок на 700 единицах техники.

США продолжают рассматривать прозрачность среди ядерных государств как чрезвычайно ценную для уменьшения вероятности неправильного восприятия, просчетов и дорогостоящей конкуренции в области вооружений. Такие меры особенно важны в периоды высокой напряженности,

– говорится в заявлении США.

Заметим, что Украина и наши партнеры не исключают, что в любой момент Путин может применить ядерное оружие. Президент Владимир Зеленский предположил, что будет, если бункерный дед решится на этот шаг.

Что ожидает Путина