Несмотря на выходки Путина: Вашингтон предупредил Москву о 1419 развернутых ядерных боеголовках
Источник:Bloomberg
Накануне Владимир Путин отметил, что Россия приостановила участие в Договоре по сокращению наступательных вооружений. Несмотря на это, в США отметили, что держат развернутыми 1419 ядерных боеголовок.
Соответствующую информацию обнародовал Госдеп США. В Вашингтоне отмечают, что в дальнейшем будут придерживаться "традиции прозрачности".
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Более 1400 боеголовок готовы
"США продолжат традицию прозрачности, несмотря на предполагаемую приостановку Россией действия нового СНВ", – отмечают в заявлении Госдепа.
В нем ссылаются на договор, подписанный в 2010 году. Напомним, что согласно ему ограничивалось количество ядерных боеголовок, которые Москва и Вашингтон могут развернуть.
Декларация свидетельствует о том, что у Вашингтона сейчас 1 419 ядерных боеголовок. Они размещены на 662 ракетах наземного, а также подводного базирования, а также тяжелых бомбардировщиках. Таким образом, США вкладываются в лимит в 1 550 боеголовок на 700 единицах техники.
США продолжают рассматривать прозрачность среди ядерных государств как чрезвычайно ценную для уменьшения вероятности неправильного восприятия, просчетов и дорогостоящей конкуренции в области вооружений. Такие меры особенно важны в периоды высокой напряженности,
– говорится в заявлении США.
Заметим, что Украина и наши партнеры не исключают, что в любой момент Путин может применить ядерное оружие. Президент Владимир Зеленский предположил, что будет, если бункерный дед решится на этот шаг.
Что ожидает Путина
- В интервью итальянским СМИ глава государства отметил, что Путин вряд ли решится на применение ядерки. Если же он это сделает, то на следующий же день, уверен президент Украины, кровавого диктатора не будет.
- Украинский лидер отметил, что мы до конца не можем понять, что же происходит в уме у российского диктатора. В то же время этого бояться не стоит с учетом ужасов, которые Путин уже принес нашему государству.
- Владимир Зеленский предполагает, что бункерный дед уже утратил связь с реальностью. Но это не исключает, что он все же желает продолжить жить свою жалкую жизнь.