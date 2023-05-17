Відповідну інформацію опублікував Держдеп США. У Вашингтоні зазначають, що надалі дотримуватимуться "традиції прозорості".

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Понад 1400 боєголовок готові

"США продовжать традицію прозорості, попри передбачуване призупинення Росією дії нового СНО", – зазначають у заяві Держдепу.

У ній посилаються на договір, підписаний у 2010 році. Нагадаємо, що згідно з ним обмежувалася кількість ядерних боєголовок, які Москва та Вашингтон можуть розгорнути.

Декларація свідчить про те, що у Вашингтона наразі 1 419 ядерних боєголовок. Вони розміщені на 662 ракетах наземного, а також підводного базування, а також важких бомбардувальниках. Таким чином США вкладаються у ліміт у 1 550 боєголовок на 700 одиницях техніки.

США продовжують розглядати прозорість серед ядерних держав як надзвичайно цінну для зменшення ймовірності неправильного сприйняття, прорахунків і дорогої конкуренції у сфері озброєнь. Такі заходи особливо важливі в періоди високої напруженості,

– йдеться у заяві США.

Зауважимо, що Україна та наші партнери не виключають, що у будь-який момент Путін може застосувати ядерну зброю. Президент Володимир Зеленський припустив, що буде, якщо бункерний дід таки наважиться на цей крок.

Що очікує на Путіна