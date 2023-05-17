Відповідну інформацію опублікував Держдеп США. У Вашингтоні зазначають, що надалі дотримуватимуться "традиції прозорості".
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Понад 1400 боєголовок готові
"США продовжать традицію прозорості, попри передбачуване призупинення Росією дії нового СНО", – зазначають у заяві Держдепу.
У ній посилаються на договір, підписаний у 2010 році. Нагадаємо, що згідно з ним обмежувалася кількість ядерних боєголовок, які Москва та Вашингтон можуть розгорнути.
Декларація свідчить про те, що у Вашингтона наразі 1 419 ядерних боєголовок. Вони розміщені на 662 ракетах наземного, а також підводного базування, а також важких бомбардувальниках. Таким чином США вкладаються у ліміт у 1 550 боєголовок на 700 одиницях техніки.
США продовжують розглядати прозорість серед ядерних держав як надзвичайно цінну для зменшення ймовірності неправильного сприйняття, прорахунків і дорогої конкуренції у сфері озброєнь. Такі заходи особливо важливі в періоди високої напруженості,
– йдеться у заяві США.
Зауважимо, що Україна та наші партнери не виключають, що у будь-який момент Путін може застосувати ядерну зброю. Президент Володимир Зеленський припустив, що буде, якщо бункерний дід таки наважиться на цей крок.
Що очікує на Путіна
- В інтерв'ю італійським ЗМІ глава держави зазначив, що Путін навряд чи наважиться на застосування ядерки. Якщо ж він це зробить, то наступного ж дня, переконаний президент України, кривавого диктатора не буде.
- Український лідер зазначив, що ми до кінця не можемо збагнути, що ж відбувається у голові у російського диктатора. Водночас цього боятися не варто з урахуванням тих жахіть, які Путін уже приніс нашій державі.
- Володимир Зеленський припускає, що бункерний дід уже втратив зв'язок з реальністю. Але це не виключає, що він все ж бажає продовжити жити своє жалюгідне життя.