Украина имеет технологии для производства собственного ядерного оружия, но есть важные нюансы

Для Украины одной из самых действенных гарантий безопасности могло бы быть собственное ядерное оружие. В стране есть определенные возможности и мощности для его производства. Однако существуют факторы, существенно мешающие реализации ядерной программы.

Народный депутат пяти созывов, первый глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко рассказал 24 Каналу о том, каким образом Украина все же может получить гарантии безопасности благодаря ядерному оружию. К слову, Россия в октябре 2022 года была готова применить ядерку против Украины, если бы ВСУ пересекли Днепр и прорвались в Крым.

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Очень ценные технологии

Костенко отметил, что самый простой, действенный и безопасный для Украины способ получить ядерное оружие – если бы США согласились, например, из Бельгии, которая далеко от России, переместили ядерное вооружение на территорию нашей страны.

Однако и предыдущая администрация Белого дома, и действующая исключают такой вариант, ведь в Украине идет война, а также они не хотят обострять отношения с Россией, которая категорически отрицает возможность такой помощи Украине.

В то же время Украина имеет возможности разработать собственную ядерную программу. В Чернобыле есть реакторы для наработки плутония – одного из элементов ядерного оружия. Отработанное ядерное топливо с ЧАЭС также хранится на территории Украины.

Это нужно для начальной фазы производства ядерного оружия, но у нас нет центрифуг и химических комплексов для извлечения плутония из отработанного ядерного топлива. А это очень ценные технологии, которые не приобретешь так просто на мировых рынках,

– пояснил народный депутат.

Поэтому основная проблема – деньги, которые, например, Соединенные Штаты не дадут Украине, потому что хотят вместе с Россией быть монополистом на этом рынке.

Также наша страна сегодня ведет оборонную войну и находится под постоянными атаками врага. Поэтому размещение соответствующего производства даже под землей, как отметил он, опасно. Кроме того, взрывное устройство надо где-то испытать, а в Украине нет полигонов.

Это будет страшная вещь

Однако главная проблема, по его мнению, даже не в этом. Сегодня речь идет о выживании Украины. Мы не можем ждать 10 – 15 лет, пока реализуем ядерную программу. Более того, если Россия получит подтверждение, что Украина хочет вернуться к ядерному статусу, то Путин направит всю свою армаду, в частности ядерную, на нашу страну.

Это будет страшная вещь, мы просто не выдержим,

– подчеркнул Костенко.

Поэтому сегодня в Украине, по словам народного депутата, нереально создать собственное ядерное оружие. Однако есть вариант стать частью европейской ядерной программы.

Когда Евросоюз говорит о ядерном зонтике, который ему нужен, то многие страны готовы обеспечить финансирование этого проекта. Если он будет разрабатываться, то место Украины в нем может быть определяющим, учитывая наличие у нас определенных компонентов и лучших в мире технологий производства.

Украина может принять участие в такой ядерной программе в совокупности с другими странами. Она может быть в пуле ядерных стран, входящих в общеевропейскую систему безопасности, которая сейчас активно обсуждается и формируется,

– подчеркнул Юрий Костенко.

Киеву, отметил он, нужно направить свои дипломатические и профессиональные усилия, чтобы ядерный зонтик распространялся и на украинскую территорию и обеспечивал наш суверенитет и безопасность от дикого соседа с ядерной булавой.

Напомним, что по словам политического эксперта Андрея Городницкого, Франция не пойдет на то, чтобы предоставить ядерный зонтик Украине, хотя Эммануэль Макрон заявлял о такой возможности для страны Европы. Городницкий считает, французы не предоставят соответствующую защиту стране, в которую "каждую секунду может прилететь ракета" и в которой продолжаются боевые действия. Поэтому Украине нужно иметь возможности и условия, чтобы "самостоятельно обеспечить свои военные мощности".