Украина имеет технологии для производства собственного ядерного оружия, но есть важные нюансы
- Украина имеет технологии для производства ядерного оружия, но сталкивается с финансовыми и техническими препятствиями.
- Украина может стать частью европейской ядерной программы, чтобы гарантировать свою безопасность, но нынешние обстоятельства не позволяют ей самостоятельно разработать ядерное оружие.
Для Украины одной из самых действенных гарантий безопасности могло бы быть собственное ядерное оружие. В стране есть определенные возможности и мощности для его производства. Однако существуют факторы, существенно мешающие реализации ядерной программы.
Народный депутат пяти созывов, первый глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко рассказал 24 Каналу о том, каким образом Украина все же может получить гарантии безопасности благодаря ядерному оружию. К слову, Россия в октябре 2022 года была готова применить ядерку против Украины, если бы ВСУ пересекли Днепр и прорвались в Крым.
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Очень ценные технологии
Костенко отметил, что самый простой, действенный и безопасный для Украины способ получить ядерное оружие – если бы США согласились, например, из Бельгии, которая далеко от России, переместили ядерное вооружение на территорию нашей страны.
Однако и предыдущая администрация Белого дома, и действующая исключают такой вариант, ведь в Украине идет война, а также они не хотят обострять отношения с Россией, которая категорически отрицает возможность такой помощи Украине.
В то же время Украина имеет возможности разработать собственную ядерную программу. В Чернобыле есть реакторы для наработки плутония – одного из элементов ядерного оружия. Отработанное ядерное топливо с ЧАЭС также хранится на территории Украины.
Это нужно для начальной фазы производства ядерного оружия, но у нас нет центрифуг и химических комплексов для извлечения плутония из отработанного ядерного топлива. А это очень ценные технологии, которые не приобретешь так просто на мировых рынках,
– пояснил народный депутат.
Поэтому основная проблема – деньги, которые, например, Соединенные Штаты не дадут Украине, потому что хотят вместе с Россией быть монополистом на этом рынке.
Также наша страна сегодня ведет оборонную войну и находится под постоянными атаками врага. Поэтому размещение соответствующего производства даже под землей, как отметил он, опасно. Кроме того, взрывное устройство надо где-то испытать, а в Украине нет полигонов.
Это будет страшная вещь
Однако главная проблема, по его мнению, даже не в этом. Сегодня речь идет о выживании Украины. Мы не можем ждать 10 – 15 лет, пока реализуем ядерную программу. Более того, если Россия получит подтверждение, что Украина хочет вернуться к ядерному статусу, то Путин направит всю свою армаду, в частности ядерную, на нашу страну.
Это будет страшная вещь, мы просто не выдержим,
– подчеркнул Костенко.
Поэтому сегодня в Украине, по словам народного депутата, нереально создать собственное ядерное оружие. Однако есть вариант стать частью европейской ядерной программы.
Когда Евросоюз говорит о ядерном зонтике, который ему нужен, то многие страны готовы обеспечить финансирование этого проекта. Если он будет разрабатываться, то место Украины в нем может быть определяющим, учитывая наличие у нас определенных компонентов и лучших в мире технологий производства.
Украина может принять участие в такой ядерной программе в совокупности с другими странами. Она может быть в пуле ядерных стран, входящих в общеевропейскую систему безопасности, которая сейчас активно обсуждается и формируется,
– подчеркнул Юрий Костенко.
Киеву, отметил он, нужно направить свои дипломатические и профессиональные усилия, чтобы ядерный зонтик распространялся и на украинскую территорию и обеспечивал наш суверенитет и безопасность от дикого соседа с ядерной булавой.
Напомним, что по словам политического эксперта Андрея Городницкого, Франция не пойдет на то, чтобы предоставить ядерный зонтик Украине, хотя Эммануэль Макрон заявлял о такой возможности для страны Европы. Городницкий считает, французы не предоставят соответствующую защиту стране, в которую "каждую секунду может прилететь ракета" и в которой продолжаются боевые действия. Поэтому Украине нужно иметь возможности и условия, чтобы "самостоятельно обеспечить свои военные мощности".