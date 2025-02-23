Глава СВР заявил о технических проблемах в облуживании и безопасности ядерного оружия в России

У России есть проблемы с обслуживанием своих ядерных мощностей, в частности ядерного оружия. Это может иметь последствия для России и всего континента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Службы внешней разведки Олега Иващенко на форуме "Украина. Год 2025".

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Какие проблемы у России с ядерным оружием и "мирным атомом"

Глава СВР отметил, что Россия продолжает агрессивную ядерную риторику. Но на самом деле в России есть проблемы в техническом обслуживании и безопасности ядерного оружия.

Проблемы в частности касаются и "мирного атома". В России есть проблемы с техническим состоянием атомных электростанций. Например, на Ленинградской АЭС за последнее время было аж 7 неполадок.

Есть определенные проблемы даже на новых атомных объектах, таких как Белорусская атомная электростанция, где наблюдаются технические остановки, поломки.

Эти проблемы, отмечает Иващенко, могут иметь последствия не только для России и ее союзников, а и для всей Европы.