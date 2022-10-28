Мощную ядерную бомбу B83-1 снимут с вооружения в США: назвали причину

Соединенные Штаты Америки решили снять с эксплуатации термоядерную гравитационную бомбу B83-1. Это происходит в рамках инвентаризации ядерных сил.

Как говорится в сообщении оборонной стратегии США, в ближайшей перспективе страна будет использовать имеющиеся возможности для удержания трудных и глубоко спрятанных целей под угрозой.

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Почему бомбу снимают с вооружения

США снимают с эксплуатации термоядерную гравитационную бомбу B83-1 из-за роста затрат на ее обслуживание. Кроме того, Пентагон разработает длительный потенциал для улучшения поражения трудных целей.

Угроза ядерной войны: чего следует ожидать

США вскоре разместят новые ядерные бомбы в Европе из-за угрозы России. Размещение модернизированной гравитационной бомбы B61-12 было запланировано весной 2023 года. Теперь усовершенствованную гравитационную бомбу планируют разместить уже в декабре этого года.

Владимир Путин снова начал убеждать, что Украина действительно хочет ударить по своей территории "грязной бомбой". Он отметил, что лично поручил министру обороны Сергею Шойгу позвонить начальникам оборонных ведомств нескольких стран и попытаться убедить их в вымышленной Россией провокации.

Инспекторы МАГАТЭ на неделе прибудут в Украину для проверки двух ядерных объектов. Миссия прибудет по запросу украинского правительства после фейковых заявлений России о разработках Киевом так называемой "грязной бомбы".

Цивилизованные страны не верят абсурдным заявлениям страны-оккупанта о "грязной бомбе". США, Великобритания и НАТО подтвердили непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

B83 – это термоядерная гравитационная бомба переменной мощности. Ее разработали США в конце 1970-х годов и отправили на вооружение в 1983 году. Максимальная мощность бомбы – 1,2 мегатонна тротила.

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