Решение о ядерном оружии: судьба доктрины в руках Путина, – ISW

Новая ядерная доктрина России пытается запугать Запад, но ее влияние ограничено. Все ключевые решения все равно принимает лично Путин.

Российские власти недавно внесли изменения в свою ядерную доктрину, но эти коррективы не влияют на общий характер ее ядерной политики. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Институт изучения войны.

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Что известно об угрозах ядерным оружием от России

В Соединенных Штатах считают, что это лишь продолжение угрожающих заявлений, которые Россия регулярно использует с начала войны против Украины. Представители Пентагона и ЦРУ убеждены, что эти изменения являются больше риторическим шагом и не представляют немедленной угрозы применения ядерного оружия.

Несмотря на обновление доктрины, окончательное решение об использовании ядерного арсенала остается за Владимиром Путиным. Американские официальные лица отмечают, что Россия, вероятно, не применит ядерное оружие ни в Украине, ни в других странах.

Зато Кремль использует такие заявления как способ давления на Запад, пытаясь помешать предоставлению Украине современного оружия. Однако партнеры продолжают оснащение Украины, предоставляя дальнобойные ракеты ATACMS, основные боевые танки и занимаясь обучением пилотов для использования F-16.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что Россия регулярно обостряет ядерную риторику, особенно при обсуждении новых пакетов военной помощи Украине. Однако Запад все меньше реагирует на эти угрозы, что ограничивает возможности Кремля влиять на международное сообщество. Более того, внутри российской власти существуют разногласия относительно того, насколько четкими должны быть "красные линии" в новой доктрине.

Основные изменения в российской ядерной политике выглядят скорее формальными. Западные страны продолжают поддерживать Украину, передавая ей современные вооружения, необходимые для освобождения оккупированных территорий и создания выгодных условий для любых возможных переговоров с Россией.