У него истерика, – Подоляк объяснил, почему Путин изменил ядерную доктрину России

Диктатор Владимир Путин уже додумался изменить ядерную доктрину. Тот боится, что война, которую он начал, может еще больше перекинуться на территорию России.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что изменение ядерной доктрины России четко демонстрирует, что Путин боится.

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Все это – проявление истерики Путина

Как отметил Подоляк, в этом контексте особенно нагло выглядят заявления некоторых представителей глобального сообщества, что нужно "мириться с Россией". Стоит просто "забыть", что они каждый день обстреливают наше государство и убивают наших людей. "Шахеды" летают буквально каждый день. Что же говорить о различных ракетах.

Хорошо же сидеть в 5-10 тысячах километров и пафосно говорить: "Поговорим о мире". Давайте делать вид, что это маленький пограничный конфликт, в котором были привлечены 5 человек с одной стороны и 10 с другой. Считайте, что вас не убивают массированно каждый день,

– сказал Подоляк.

Путин любит угрожать и убивать, но при этом страшно боится, когда что-то на его территории пойдет не так. Сейчас диктатор дошел до ситуации, что напал на неядерную страну; кинул туда сотни тысяч оккупантов; выпрашивает ресурсы у Северной Кореи и Ирана и теперь еще и угрожает ядерным оружием.

Западные партнеры в ответ должны были бы снять все ограничения на удары по территории России. Существует международное право, согласно которому Украина имеет право на такие удары. Путин очень этого боится.

Путин осознает, что, как только масштабируются удары по России, то люди будут задавать ему совсем другие вопросы. Тогда бункер на Валдае не поможет. У Путина низкий уровень интеллекта. Но он понимает – как только все будет масштабировано, то у них будет другая социальная ситуация. Россияне любят прийти к кому-то домой, поубивать их, а потом отдыхать у себя. Они не привыкли к тому, что они будут отвечать за это,

– подчеркнул Подоляк.

Обратите внимание! Путин созвал заседание Совбеза, где обсудил изменения ядерной доктрины России. Это происходит на фоне дискуссий на Западе, давать ли разрешение Украине на удары по России западным оружием. Путин даже хотел напугать мир испытанием ракеты "Сармат". Но она взорвалась в шахте.