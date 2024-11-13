Топ-генерал НАТО назвал условие, при котором Альянс выгнал бы россиян из Украины

НАТО рассматривает потенциальные риски от участия в войне в Украине из-за ядерной угрозы России. По мнению Бауэра, именно это сдерживает Альянс от прямого вмешательства.

Нидерландский адмирал Роб Бауэр, который возглавляет военный комитет НАТО, высказал мнение, что Запад мог бы рассмотреть вопрос об использовании собственных войск для помощи Украине, если бы не риск применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Бауэра во время Пражского оборонного саммита.

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Почему НАТО не вмешивается в военный конфликт Украины с Россией

По словам адмирала, присутствие ядерного арсенала у России сильно влияет на решение западных лидеров, сдерживая от более радикальных действий в войне.

Обратите внимание! Во время обсуждения Бауэра спросили, не стоит ли увеличить поддержку Украины, возможно даже физическим присутствием союзнических войск. Он отметил, что война с российскими силами значительно сложнее из-за ядерной угрозы, тогда как в конфликтах, например, в Афганистане, таких рисков не было. Это, по словам адмирала, ставит перед НАТО необходимость осторожно подходить к принятию решений.

Бауэр также добавил, что Украина уже получила значительное количество военной техники, включая самолеты F-16. Однако в начале войны лидеры стран НАТО осторожно оценивали возможные "красные линии" России, что привело к долгим размышлениям по принятию решений.

Всегда легко оглядываться и говорить, что те страхи были глупостью. Но если на вас лежит ответственность за то, принимать ли риск, это другой разговор... Я абсолютно убежден, что если бы у России не было ядерного оружия, мы бы уже были в Украине, чтобы вытурить их оттуда,

– подытожил один из руководителей НАТО.

Адмирал Роб Бауэр ранее подчеркивал стратегическую важность Украины, критикуя планы Трампа по урегулированию конфликта. Он также предупреждал о проблемах, связанных с участием КНДР в войне, и отмечал, что поражение Украины не в интересах США.