США пока не видят ядерную активность России, – СМИ

США внимательно следят за движением русских военных. И пока они не видят активности России, которая заставила бы их изменить свою ядерную позицию.

Президент США Джо Байден предупреждал, что мир столкнулся с самой большой за последние 60 лет перспективой ядерной войны. Однако, пока ядерная позиция США не изменилась, о чем рассказал высокопоставленный чиновник США.

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Изменять риторику пока нет причин

Он признает, что сейчас очевидно более высокие ставки, которые Россия подняла после неудач на фронте в Украине. Однако подчеркнул, что США следят за движением российских военных.

Мы не видели никаких признаков активности (со стороны России – 24 канал), которая бы заставила нас изменить нашу собственную позицию относительно ядерного сдерживания,

— сказал чиновник.

Также он подчеркнул, что о перспективе ядерной войны Байден говорил на основе безответственной и безрассудной риторики Владимира Путина. Эти заявления не были объявлены на основе новой информации о ядерной позиции страны-агрессора.

О чем говорил Байден

6 октября во время сбора средств от Демократической партии в Нью-Йорке президент США резко предупредил об опасности, стоящей за ядерными угрозами Путина.

Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения (ядерного – 24 канал) оружия, если на самом деле все будет продолжаться по этому пути,

– сказал Байден.

Также он подчеркнул, что использование тактического ядерного оружия может закончиться армагеддоном.

В CNN отметили, что откровенная речь Джо Байдена поразила, особенно в то время, как его помощники из Совета национальной безопасности и Государственного департамента с Пентагоном высказывались гораздо более взвешенными словами, говоря, что воспринимают угрозы серьезно, но не видят движения относительно них со стороны Кремля.

Вероятное применение ядерного оружия Россией: последние новости

Владимир Путин 21 сентября вместе с частичной мобилизацией в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Он заявил, что Россия будет использовать "все имеющиеся средства" для защиты своей территории.

В ответ в США предупредили, что применение ядерного оружия против Украины будет иметь катастрофические последствия для России. США и партнеры заявили, что ответят Кремлю.

Владимир Зеленский подчеркнул, что НАТО должно сделать все, чтобы сделать невозможным применение Россией ядерного оружия. Так, по словам президента, НАТО должно предусмотреть превентивные удары по таким действиям страны-агрессора.

Такие слова Президента Украины вызвали истерику в Кремле. Слова Зеленского извратили и заявили, что это "призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

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