США пока не видят ядерную активность России, – СМИ
Источник:CNN
США внимательно следят за движением русских военных. И пока они не видят активности России, которая заставила бы их изменить свою ядерную позицию.
Президент США Джо Байден предупреждал, что мир столкнулся с самой большой за последние 60 лет перспективой ядерной войны. Однако, пока ядерная позиция США не изменилась, о чем рассказал высокопоставленный чиновник США.
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Изменять риторику пока нет причин
Он признает, что сейчас очевидно более высокие ставки, которые Россия подняла после неудач на фронте в Украине. Однако подчеркнул, что США следят за движением российских военных.
Мы не видели никаких признаков активности (со стороны России – 24 канал), которая бы заставила нас изменить нашу собственную позицию относительно ядерного сдерживания,
— сказал чиновник.
Также он подчеркнул, что о перспективе ядерной войны Байден говорил на основе безответственной и безрассудной риторики Владимира Путина. Эти заявления не были объявлены на основе новой информации о ядерной позиции страны-агрессора.
О чем говорил Байден
6 октября во время сбора средств от Демократической партии в Нью-Йорке президент США резко предупредил об опасности, стоящей за ядерными угрозами Путина.
Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения (ядерного – 24 канал) оружия, если на самом деле все будет продолжаться по этому пути,
– сказал Байден.
Также он подчеркнул, что использование тактического ядерного оружия может закончиться армагеддоном.
В CNN отметили, что откровенная речь Джо Байдена поразила, особенно в то время, как его помощники из Совета национальной безопасности и Государственного департамента с Пентагоном высказывались гораздо более взвешенными словами, говоря, что воспринимают угрозы серьезно, но не видят движения относительно них со стороны Кремля.
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