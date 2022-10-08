Зеленский оценил риски использования Россией ядерного оружия

Президент Украины считает, что риски использования ядерного оружия не однозначны. Однако исключать их полностью нельзя.

Владимир Зеленский не дал однозначного ответа относительно того, действительно ли Путин может применить ядерное оружие. Как он подчеркнул – все упирается в вопрос адекватности.

Тема Ситуация с ядерным оружием для Путина безысходна, а потому очень опасна, – Орешкин

Вероятность использования ядерного оружия

Причем адекватности не только самого Путина, но и людей, управляющих государством.

Мы видим, что российские власти любят жизнь, и поэтому риски использования ядерного оружия, я считаю сегодня, не так однозначны, как некоторые эксперты говорят. Потому что они понимают, что после применения возврата назад уже нет,

– объяснил Владимир Зеленский.

Однако в то же время он подчеркивает – весь мир увидел зверства россиян и их последствия. В частности, он обратил внимание на оккупацию атомной станции, которая может привести к катастрофе. Следовательно, исключать риски применения ядерного оружия нельзя.

Способен ли Кремль нажать на "красную кнопку"

Президент Украины не дал четкого ответа , способен ли Путин на использование ядерного оружия. Как он объяснил, сделал это из-за возможных рисков. Ведь поскольку сейчас речь идет об уже не очень адекватных людях, то на такое заявление может быть рискован ответ российской стороны.

Так, Владимир Зеленский объяснил, что:

на отрицание способности применить ядерное оружие неадекватный человек может пожелать доказать обратное;

утверждение такой возможности может вызвать панические последствия во многих государствах.

Я не рисковал бы официально сегодня делать такие выводы,

– подытожил президент.

Ядерные угрозы Путина: что известно

21 сентября в Кремле объявили частичную мобилизацию, а вместе с тем в очередной раз пригрозили применением ядерного оружия. Как тогда заявил Путин, Россия будет использовать "все имеющиеся средства" для защиты своей территории.

США не замедлили ответить и предупредили, что применение ядерного оружия против Украины будет иметь катастрофические последствия для страны-агрессора. Западные партнеры Украины заявили, что ответят Кремлю.

Владимир Зеленский 6 октября призвал НАТО сделать все возможное, чтобы предотвратить применение Россией ядерного оружия. По словам президента, НАТО должно предусмотреть превентивные удары на такие действия страны-агрессора. Это заявление вызвало истерику в Кремле.

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