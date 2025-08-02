Дональд Трамп заявил, что отправит 2 атомные субмарины в определенные регионы, чтобы быть ближе к России. Это ответ на провокационные заявления Дмитрия Медведева, который не раз угрожал ядерной войной.

Медведев написал, что Россия имеет систему, которая автоматически выпускает ядерное оружие, если ликвидируют высшее руководство или случаются другие чрезвычайные ситуации. Как отметил 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, такие слова ему дорого обойдутся.

Читайте также В России паникуют после заявления Трампа о размещении атомных лодок

Какой реакции ждать от России?

Заместитель председателя российского Совбеза говорил о системе "Периметр", которая выпускает ядерное оружие, если между подводными лодками определенное время нет связи. Такое оружие может уничтожить всю Россию до тла.

Две атомные подводные лодки сейчас перешли в места запуска для того, чтобы достать до любого участка в России. Пуска из этих двух лодок в ядерном эквиваленте достаточно, чтобы забыть о стране-агрессоре на 30 – 70 лет,

– сказал Роман Свитан.

Именно столько составляет время полураспада основных элементов поражения, которые остаются после взрыва ядерной бомбы. Это похожая история, которая была с японскими городами Хиросимой и Нагасаки во время Второй мировой войны.

"Это такой большой "привет" для Медведева. Он сейчас, наверное, "пилит" свой язык, который привел к серьезной проблеме. Ведь россияне должны как-то ответить после того, как выходят американские подводные лодки", – добавил полковник запаса ВСУ.

Россия, а также Китай должны как-то отреагировать. Такая реакция будет стоить им миллионы или миллиарды долларов. Вывод в море лодок, переход в закрытый режим ядерного потенциала – это очень большие деньги.

Теперь российская разведка доложит, что американские подводные лодки вышли на пусковые рубежи. Далее должны быть определенные меры, которые очень дорого обойдутся России. Вероятно, после этого мы еще долго не услышим Медведева.

Напомним, Дональд Трамп сказал, что Россия угрожает, поэтому США будут защищать свой народ. Он заметил, что Медведеву не стоило говорить о ядерном оружии, потому что теперь американцы должны быть готовы. Учитывая это, 2 подводные лодки отправятся "ближе к России".