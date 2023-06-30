Ученые смоделировали ядерную войну между Россией и США: что будет с планетой

Никому бы не хотелось думать о том, что в 2023 году возможна ядерная война. Однако реальность такова, что существует Россия, которая не устает время от времени бряцать своими нуклеарными арсеналами. Поэтому ученые решили смоделировать, что будет в случае ядерной эскалации между Кремлем и Вашингтоном.

В своих прогнозах ученые опирались только на публичную информацию. В то же время, нельзя утверждать, что ядерной войны между Соединенными Штатами и Россией не избежать. Это лишь один из возможных путей развития событий.

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Наступит ядерная зима

Если коротко, то учёные пришли к выводу, что не имеет большого значения, кто начнет эту войну. То есть когда одна из сторон решит запустить ядерные ракеты – другая их сразу обнаружит и нанесет ответный удар. Для человечества это ничего хорошего не предполагает.

Для наглядности ученые решили создать видео, на котором все четко видно. В частности, ролик показывает:

детальное моделирование ядерного таргетинга;

траекторию движения ракет;

взрывы и электромагнитные импульсы;

как чёрный углеродный дым распространяется по всей Земле, изменяя климат и провоцируя массовый голод.

Как показывает видео, баллистические ракеты с американских подлодок к западу от Норвегии начинают поражать Россию примерно через 10 минут, а российские – с севера Канады начинают поражать США через несколько минут,

– говорит голос на ролике.

Кроме того, он отмечает, что первые удары будут поджигать электронику и электросети, создавая электромагнитные импульсы в десятки тысяч вольтов на метр: "Дальше последуют удары по командным центрам и ядерным пусковым установкам. Межконтинентальным баллистическим ракетам наземного базирования требуется всего полчаса для полета от запуска к цели".

Какой, вероятнее всего, будет ядерная война: смотрите видео Future of Life Institute

Ученые убеждены, что главными целями также будут самые большие города. В частности, потому что в них расположены военные объекты и каждая из сторон будет заинтересована в том, чтобы противник не смог как можно скорее восстановиться.

Каждый взрыв будет создавать огненный шар, горячий примерно как ядро Солнца, а за ним – радиоактивное грибовидное облако. Это приведет к смерти людей поблизости, вызвать пожары, слепоту, разрушение зданий и так далее,

– предполагают ученые.

Важно, что Великобритания и Франция имеют ядерный потенциал. Они в соответствии со статьей 5 устава НАТО должны защищать США, поэтому и Россия, вероятно, еще может осуществить удар по ним: "Огненные бури охватывают многие города, штормовой ветер раздувает огонь, зажигая все, что может гореть. Они плавят стекло и некоторые металлы, превращают асфальт в легковоспламеняющуюся горячую жидкость".

Ученые уверяют, что самое страшное в таком развитии событий даже не самые ядерные взрывы, а дым углерода, который затем охватит планету. Это сделает Землю холодной даже летом: температура упадет вдвое в некоторых регионах, что может повлечь за собой массовый голод.

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Ситуация на Запорожской АЭС

Многие эксперты считают, что сценарий ядерной зимы очень маловероятен. Вместо этого следует опасаться теракта, который могут осуществить российские оккупанты на Запорожской АЭС в захваченном Энергодаре.

В Главном управлении разведки 30 июня сообщили, что россияне начали постепенно покидать территорию станции. Это может указывать на то, что они готовят провокацию. И очевидно, что пропагандистам уже дали указание обвинять в случае чего Украину.