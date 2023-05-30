"Китайское предупреждение": что на самом деле хочет показать Путин размещением ядерки в Беларуси

Россия переместит тактическое ядерное оружие на территорию Белоруссии. Соответствующий указ подписал и сам Владимир Путин. У него есть несколько причин для такого решения.

Важным нюансом этого соглашения является то, что тактическое ядерное оружие планируется разместить на границе Беларуси. Этот шаг неслучайный. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

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"Это безумие"

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документ о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Сам Александр Лукашенко очень хотел получить это ядерное оружие.

Это, вероятно, расширение использования в теории ядерного оружия Россией в Европе. Поскольку тактическое ядерное оружие, вероятнее всего, было размещено и в Калининграде, еще ближе к центру Европы,

– заметил Иван Преображенский.

Однако размещение тактического ядерного вооружения на границе России и Беларуси также может означать неготовность к агрессии. В частности, против Польши и Литвы.

"Это безумие. Потому что в случае агрессии против них ядерное оружие, размещенное буквально в десятках километров от границы, просто будет уничтожено", – отметил кандидат политических наук.

Поэтому Россия таким образом демонстрирует, что она готова применить ядерное оружие, если будет какая-нибудь хоть активность против него. Такое "китайское предупреждение", после которого, впрочем, сомнительно что-то будет следовать.

Более того, Владимир Путин отчаянно стремился показать Китаю, что он до сих пор контролирует Беларусь и будет делать там что угодно. Хоть и подписал соглашение с Китаем о нераспространении ядерного оружия

Иван Преображенский о цели размещения ядерного оружия в Китае: смотрите видео

Россия разместит ядерное оружие в Беларуси: что известно