"Троянский конь" для Лукашенко: для чего Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь

Владимир Путин 16 июня заявил, что первая партия российского тактического ядерного оружия уже доставлена в Беларусь. Еще раньше об этом сообщали белорусские активисты. Однако все ждали подтверждения этой информации западными разведками.

И вот на днях разведка США подтвердила, что ядерное вооружение уже находится на территории Беларуси. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.

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"Неожиданность" для белорусов

Он уточнил, что российское тактическое ядерное оружие не передано Беларуси или Александру Лукашенко, а только расположено на территории страны.

При подписании соглашения о размещении ядерного оружия возникло недоразумение между министрами обороны России и Беларуси – Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным. У белорусского министра вызвало удивление, зачем вместе с российским ядерным вооружением в стране может находиться российский военный контингент.

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Для него это почему-то стало неожиданностью. И это "троянский конь" Белоруссии от России. Если Москва будет чем-то недовольна, к примеру, транзитом газа на территории Беларуси, она на основании размещения в стране российского ядерного оружия может ввести значительно больший свой военный контингент,

– подчеркнул Сергей Бульба.

А для мирового сообщества Россия объяснит введение войск в Беларусь своими опасениями того, чтобы ядерное оружие не попало в третьи руки.

Что известно о расположении ядерного оружия в Беларуси

Путин 25 марта заявил, что Россия разместит собственное тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Его расположение должно было завершиться в начале июля. Так он якобы отреагировал на информацию по поставкам Украине вооружения с обедненным ураном.

Через два месяца Путин подписал приказ о перемещении ядерного оружия в Беларусь. Однако в минобороны России отметили, что Лукашенко не сможет контролировать это оружие, ведь оно будет только храниться на территории Белоруссии.

В то же время белорусский диктатор заявил, что применение этого оружия может произойти только по одной причине – если произойдет "агрессия против Беларуси".