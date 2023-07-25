"Троянский конь" для Лукашенко: для чего Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь
Владимир Путин 16 июня заявил, что первая партия российского тактического ядерного оружия уже доставлена в Беларусь. Еще раньше об этом сообщали белорусские активисты. Однако все ждали подтверждения этой информации западными разведками.
И вот на днях разведка США подтвердила, что ядерное вооружение уже находится на территории Беларуси. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.
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"Неожиданность" для белорусов
Он уточнил, что российское тактическое ядерное оружие не передано Беларуси или Александру Лукашенко, а только расположено на территории страны.
При подписании соглашения о размещении ядерного оружия возникло недоразумение между министрами обороны России и Беларуси – Сергеем Шойгу и Виктором Хрениным. У белорусского министра вызвало удивление, зачем вместе с российским ядерным вооружением в стране может находиться российский военный контингент.
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Для него это почему-то стало неожиданностью. И это "троянский конь" Белоруссии от России. Если Москва будет чем-то недовольна, к примеру, транзитом газа на территории Беларуси, она на основании размещения в стране российского ядерного оружия может ввести значительно больший свой военный контингент,
– подчеркнул Сергей Бульба.
А для мирового сообщества Россия объяснит введение войск в Беларусь своими опасениями того, чтобы ядерное оружие не попало в третьи руки.Важно! CNN со ссылкой на разведку США сообщило, что в Беларуси уже расположено тактическое ядерное оружие из России. Путин заявлял об этом около месяца назад во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. При этом у Лукашенко не будет возможности контролировать это ядерное оружие.
Что известно о расположении ядерного оружия в Беларуси
- Путин 25 марта заявил, что Россия разместит собственное тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Его расположение должно было завершиться в начале июля. Так он якобы отреагировал на информацию по поставкам Украине вооружения с обедненным ураном.
- Через два месяца Путин подписал приказ о перемещении ядерного оружия в Беларусь. Однако в минобороны России отметили, что Лукашенко не сможет контролировать это оружие, ведь оно будет только храниться на территории Белоруссии.
- В то же время белорусский диктатор заявил, что применение этого оружия может произойти только по одной причине – если произойдет "агрессия против Беларуси".