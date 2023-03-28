У Путина закончились фокусы, – политолог объяснил реакцию Запада и Китая на ядерные угрозы России

Путин демонстрирует старые уже всем известные фокусы, в этот раз угрожая размещением ядерного оружия в Беларуси. Впрочем, Запад уже знаком с такими приемами диктатора, а Китаю нужно познакомиться.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Тем временем в Беларуси заявляют, что размещение российского ядерного оружия на территории их страны – это "ответные действия".

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Реакция Китая

Саакян отметил, что Путин реалист и мыслит категориями "месяцев". Поэтому его шаг по ядерке в Беларуси адресован именно Китаю. Си из Москвы уехал, получив то, что хотел, а вот Путин желаемого не получил. На мирные переговоры Китай отказался уговаривать Украину, оружие Пекин Москве не дал.

Китай завершил эту встречу ровно тем, что оставил Россию ослабленной и он заинтересован в этом. Конечно, Путину это не очень нравится. Стандартная модель его поведения – это повышение ставок и шантаж. Он все время это делал с Западом, а Запад первым отводил глаза, и соответственно Путину удавалось в течение десятилетий поступать именно так,

– заметил политолог.

Он добавил, что так Россия будто бы сделала шаг в противостоянии Китаю с США вместо Пекина. Теперь Запад может сделать ответный шаг и предоставить атомные подлодки с ядерным оружием Австралии или Южной Корее, а это, конечно, не в пользу Китая.

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Реакция Запада

По словам политолога, Запад уже понимает, что у Путина закончились "фокусы", поэтому и не реагирует на ядерку в Беларуси. В Калининградской области и так было ядерное оружие. В России также есть ракеты воздушного базирования, которые могут нанести удар с воздушного пространства Беларуси.

"Летят эти ракеты и 1500 километров. Россия же приостановила свое участие в договоре о СНВ. То есть они сказали тем самым, кому виноваты, тем простили. У России есть флот в Балтийском море, в Тихом океане, где есть ядерное оружие. То есть, ядерка в Беларуси в военном плане ничего не меняет", – подчеркнул Саакян.

Как он отметил, Китай четко заявил, что пять стран против того, чтобы ядерное оружие распространялось. Пять стран – это "страны ядерного клуба" минус Россия. То есть в этом вопросе Китай становится на сторону Запада. Он понимает, что нельзя разрешить распространение ядерного оружия в других странах, потому что это подрывает статус Пекина.

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