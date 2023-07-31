Ослабление Европы: в России рассказали, готовы ли убрать из Беларуси свою ядерную "пугалку"
Оккупанты уже разместили в Беларуси свое тактическое ядерное оружие. Впрочем, там заявляют, что могут его оттуда убрать, если НАТО "изменит свое отношение к России и Беларуси и перестанет защищать Европу".
Россияне считают вероятным вывод ядерного оружия из Беларуси. Для этого НАТО должно начать "вести себя хорошо" и сделать аналогичный шаг. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Вновь НАТО виновато
В России снова врут о своей миролюбивой позиции. Мол, они бы сами никогда не решились размещать ядерное оружие в Беларуси. Это все НАТО. Именно "плохое" поведение стран Альянса заставило Россию принять соответствующие меры.
По словам директора второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука, НАТО давно уже проводит "дестабилизированный курс, направленный на подрыв безопасности России и Беларуси".
Российские условия
Россия, которая в 21 веке совершила неслыханную агрессию против Украины, до сих пор надеется, что страны Европы вместо вооружаться вдруг начнут разоружаться.
Так, в МИДе страны-агрессоры подчеркнули, что чисто гипотетически вывод тактического российского ядерного оружия из Беларуси – возможен. Однако есть условия.
Россияне уберут свое атомное оружие в ответ на аналогичный шаг от Североатлантического союза.
Оккупанты стремятся, чтобы НАТО забрало из стран Европы все американское ядерное оружие, ликвидировав соответствующую инфраструктуру.
Ядерное оружие в Беларуси
- В конце марта 2023 года Путин сообщил о своем намерении разместить российское тактическое ядерное оружие в специальных хранилищах на территории Беларуси. Это было своеобразным ответом на передачу Великобританией Украине боеприпасов с обедненным ураном. Российский диктатор заявил, что к 1 июля на территории Беларуси построят специальные хранилища для ядерного оружия.
- Лукашенко, в свою очередь, пообещал применить это оружие с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
- Соседние страны в ответ анонсировали усиление участия в рамках ядерного сдерживания НАТО. В частности, об этом сообщила Польша.
- В Украине подвергли сомнению возможность применение Путиным ядерного оружия из Беларуси против Украины. По словам Зеленского, Путин, чтобы решиться на подобное, слишком любит жизнь.
- 22 июля американское издание CNN со ссылкой на данные разведки заявило, что Россия уже разместила в Беларуси свое тактическое ядерное оружие.