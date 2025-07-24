Под наибольшей угрозой сеть Starlink, которая поддерживает украинскую оборону. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Нанесет ли Россия ядерный удар в космосе?

Как пишет издание, США зафиксировали, что Россия разрабатывает космический аппарат с ядерным оружием. По словам эксперта по космическому оружию Елены Гросфельд из Королевского колледжа Лондона, речь идет не только об открытой системе, но и о возможной скрытой альтернативе, которая способна вывести из строя спутники без прямого столкновения.

Москва инвестирует в противоспутниковое оружие разного типа – ракеты, лазеры, кибератаки. Но ядерный взрыв – это вершина этого арсенала,

– заявила Гросфельд.

По разведданным, суть секретного проекта россиян заключается в выведении на орбиту ядерного заряда. Его планируют взорвать, по одному из вариантов, в районе радиационного пояса Ван Аллена.

Такой взрыв повлечет резкий рост радиации и сбои в работе спутников, в частности Starlink от SpaceX, который критически важен для Украины.

"Прелесть этой диверсии заключается в том, что ее невозможно будет доказать", – добавила Гросфельд.

Как пишет издание, именно Starlink может стать основной целью диверсии. Россия уже атаковала терминалы сети и хотела сбивать спутники компании.

Тогда Великобритания прямо обвинила Россию, однако НАТО или США не дали ответа. По словам Гросфельд, это лишь укрепляет уверенность Путина в безнаказанности.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте заявил об обеспокоенности из-за возможного размещения Россией ядерного оружия в космосе. Это нарушило бы международное право и могло бы иметь катастрофические последствия для планеты.