Россия пытается разработать ядерное космическое оружие для уничтожения спутников, – CNN

Россия стремится произвести ядерное оружие, которое могло бы работать в космосе. Это оружие должно создавать огромную энергетическую волну во время детонации, разрушая огромную часть коммерческих и государственных спутников.

Журналисты CNN отметили, что это ядерное оружие все еще разрабатывается и еще не на орбите. Однако запуск такого оружия станет новым историческим рубиконом в истории мировой безопасности.

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Какие возможные характеристики будущего нового оружия России

Авторы материала отметили, что это новое оружие создаст импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые будут продираться через пространство, чтобы нарушить работу спутников, вращающихся вокруг Земли.

Министерство обороны США и разведка в течение многих лет отслеживали попытки России разработать широкий спектр противоспутникового оружия, включая "ядерный электромагнитный импульс" или ЭМИ, как называют это оружие военные.

По словам одного из чиновников оборонного ведомства, в последние месяцы появился поток разведывательных отчетов, которые касались именно усилий России разработать ядерные противоспутниковые средства.

Но недавно Россия достигла прогресса в своих усилиях по разработке "ядерного электромагнитного импульса". По словам президента США Джо Байдена, разведывательное общество обнаружило "возможность запустить систему в космос, которая теоретически могла бы нанести вред", но этого еще пока не произошло.

Это не новая концепция, и она восходит к замыслу поздней холодной войны,

– сказал один американский чиновник.

Однако, по мнению журналистов, большое опасение любого возможного устройства ядерного ЭМИ на орбите заключается в том, что он может создать "минное поле" из выведенных из строя спутников, которые окажутся опасными для любых новых спутников.

Авторы материала подчеркнули, что не сразу было понятно, может ли российское устройство, влиять на GPS и ядерные спутники командования и управления, которые работают на более высокой орбите, чем коммерческие или государственные спутники. Но бывший высокопоставленный чиновник по космосу в Пентагоне сказал CNN, что спутники командования и управления могут быть уязвимыми в зависимости от того, насколько близко они находятся к ЭМИ, сколько им лет и насколько сильный был взрыв.

Такое ядерное оружие станет последним для России

В то же время эксперты предупредили о потенциальной угрозе, которую представляет ядерное оружие электромагнитного импульса. В частности, это оружие может уничтожить большие группировки малых спутников, в том числе Starlink компании SpaceX.

Источники указывают на то, что такое оружие было бы "последним средством" для России, поскольку оно также может нанести ущерб российским спутникам, расположенным в космосе поблизости.

Однако уровень развития этой технологии остается непонятным, поскольку в последние годы Россия столкнулась с публичными неудачами в своих ядерных технологиях. Так, в 2019 году семеро россиян погибли в результате ядерной аварии, которая произошла, когда Москва пыталась забрать крылатую ракету с ядерным двигателем. Она упала в Белое море во время неудачного испытания.

Недавняя оценка американской разведки относительно прогресса России в создании оружия ЭМИ вызвала беспокойство среди законодателей, что побудило к проведению брифинга для всех членов Палаты представителей Конгресса США.

Обнародование этих чувствительных разведывательных данных вызвало тревогу в разведывательном обществе, которое прилагает усилия для сохранения доступа к такой информации.

Администрация Байдена утверждает, что развертывание Россией ядерного оружия ЭМИ нарушило бы Договор о космосе 1967 года, который запрещает использование оружия массового уничтожения в космосе.