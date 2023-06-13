Желаемый сценарий для Путина – аналитик о ядерных угрозах Лукашенко

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко рассказывает, что без колебаний использует тактическое ядерное оружие в случае какого-либо "нападения" на Беларусь. Такой вариант был бы выгоден России.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, Россия не была бы против, если бы Лукашенко использовал ядерное оружие.

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Если же это произойдет, то у Запада будут определенные вопросы, по ком наносить ответный удар. Ядерное оружие – российское, но его использовал Лукашенко.

В этом случае будут вопросы, кто за это будет отвечать и по кому прилетит ответный удар. Если Беларусь ударит, то в ответ прилетит по Беларуси. Но в любом случае, Россия надеется, что тогда с ней будут говорить. Они воспринимают деэскалацию через эскалацию,

– заметил Мусиенко.

Лукашенко – полностью подконтролен России

Как подчеркнул Мусиенко, раз Лукашенко распространяет такие дикие заявления, он полностью находится под контролем России. В случае такого инцидента мир во всем обвинит Беларусь, но будет вынужден говорить с Москвой.

Беларусь – как разменная монета в противостоянии России и НАТО. Очевидно, что Лукашенко уже полностью зависим от России и готов выполнять любые указания Путина,

– отметил Мусиенко.

Таким образом, Россия вновь проверяет реакцию Запада. Тем более, что они собираются передислоцировать ядерное оружие на запад Беларуси вблизи Литвы. Там же летом пройдет саммит НАТО.

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Ядерное оружие в Беларуси: коротко

Еще в марте 2023 года Путин заявил, что собирается разместить ядерное оружие в Беларуси. На определенный момент эта тема затихла, но потом диктаторы снова начали об этом говорить.

В Беларуси оправдывались, что это будто бы вынужденный шаг. Лукашенко "внезапно захотел" укрепить собственную обороноспособность.

Сообщалось также, что Беларусь не сможет пользоваться ядерным оружием. Она будет под контролем России.