Подвергает гневу Кремля: в Польше раскритиковали Дуду за его смелое заявление о ядерном оружии

Президент Польши сказал, что он не против размещения ядерного оружия НАТО на территории страны. Эта позиция Дуды вызвала недовольство правительства.

Свое недовольство выразил, в частности, заместитель главы МИД Анджей Шейна. Чиновник отметил, что польскому лидеру следовало бы посоветоваться с правительством перед тем, как делать такие громкие заявления.

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Страх перед Россией сильнее

Шейна отметил, что подобными высказываниями Дуда ставит страну под угрозу. По его словам, растет риск того, что Россия может направить против Польши свои ракеты.

Чиновник не считает, что Путин использует ядерное оружие против Украины.

Мы должны сначала посмотреть, как выглядит вся концепция безопасности, включает ли она (программу Nucelar Sharing – 24 Канал), и ожидает ли НАТО этого от Польши,

– сказал Шейна.

В то же время чиновник добавил, что если союзники решат, что ядерка должна быть в Польше, Варшава должна на это согласиться. Впрочем, уточнил глава МИД, такой ситуации еще не было.

Ядерное оружие в Польше: что известно

Неделю назад президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова к размещению ядерного оружия НАТО у себя. Глава государства рассказал, что этот вопрос уже некоторое время есть на повестке дня польско-американских переговоров.

Кроме того, польский лидер указал на опасность со стороны России – ее милитаризацию и переброску ядерного оружия в Беларусь.

В Кремле истерильно отреагировали на слова Дуды.

Представительница МИД России Мария Захарова обвинила Польшу в том, что она якобы уже давно ведет свою враждебную политику против России, и начала угрожать.

Дипломат отметила, что в случае появления ядерного оружия на территории Польши, "соответствующие объекты немедленно пополнят список легитимных целей для поражения".

В то же время генсек Йенс Столтенберг отметил, что Альянс пока не планирует размещение ядерного оружия на территории других стран.

: Nucelar Sharing – это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Альянса. В рамках программы ядерные боеголовки размещают в государствах-членах, которые не имеют собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие расположено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.