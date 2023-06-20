Это реально, – Байден прокомментировал угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия

На сегодняшний день существует угроза применения тактического ядерного оружия со стороны российского диктатора Владимира Путина. И эта угроза – реальная.

Об этом заявил президент США Джо Байден. По его словам, то, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси – "совершенно безответственно".

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Байден высказался об угрозе применения Путиным тактического ядерного оружия

Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально,

– заявил американский лидер группе доноров в Калифорнии.

К тому же Байден назвал заявление Путина о том, что Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси – "совершенно безответственным".

Россия хочет держать тактическое ядерное оружие в Беларуси на постоянной основе

Аналитики ISW заявили, что соглашение России о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не связано конкретными сроками и что Россия вернет оружие только при условии, что США и НАТО пойдут на ряд уступок, в частности, "вывод всего американского ядерного оружия на территорию США" и демонтаж всей ядерной инфраструктуры в Европе.

Эксперты считают, что это заявление вместе с необоснованными требованиями США и НАТО свидетельствует о том, что Россия планирует оставить тактическое ядерное оружие в Беларуси на постоянной основе.

Кроме того, в ISW добавили, что страна-агрессорка оставит тактическое ядерное оружие в Беларуси, чтобы консолидировать фактический контроль над Беларусью. Однако это развертывание чрезвычайно маловероятно повлияет на поле боя в Украине.