"Показали людей в дурдоме в одинаковых пижамах": как Россия карикатурно потрясла ядерным щитом

Владимир Путин объявил о проведении ядерных учений, объяснив это "ростом геополитической напряженности". А министр обороны страны-агрессора добавил, что оккупационные войска якобы тренируются нанести массированный ядерный удар в ответ.

Россияне становятся похожими на северных корейцев, которые делают вид будто живут в обеспечении и сильной стране. Как рассказал 24 Каналу ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, главе Кремля даже не удалось создать видимость ядерных учений.

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Что не так с ядерным щитом России

Министерство обороны России обнародовало кадры с учений, которые выглядели совершенно странными и даже абсурдными. Они скорее напоминали слабый голливудский фильм, чем реальную войну.

Нам показали людей в дурдоме, в одинаковых пижамах с номерками на груди, которые играли в войну. О том, что это не психиатрия, а боевая работа подводного судна знают только в министерстве обороны,

– подчеркнул Сергей Асланян.

Для всего остального мира такая картина совсем не похожа на армию. Россияне смотрели фильмы, знают как выглядят американские подводные лодки, их командиры. Все они обязательно в форме. Поэтому оккупантов одели в робы, но не подумали, что они похожи или на смирительную рубашку, или на комплект для сна.

Россияне думали, что показали очень страшные кадры, которыми напугают весь мир, но это выглядело очень карикатурно. А мир, если и обратил на это внимание, то только подумал – разве это настоящая армия? Более того, реальный запуск ядерных ракет выглядит вообще по-другому.

Заметьте! Военный эксперт Роман Свитан сказал, что тренировки имели целью лишь успокоить россиян, а все видео с учений созданы с пропагандистской целью. Путин хотел "задобрить" население, показав якобы могущество войска.

Очевидно, что все это было постановкой. Во время якобы запуска ракеты заметно как задвигалась камера. К тому же внутри подводная лодка всегда желтого цвета. Россияне явно об этом не знали. Поэтому учения были не чем-то большим, чем театром одного актера.

"Когда нужно напугать весь мир – Путиным этого сделать уже нельзя. Он вызывает отвращение, смех, но точно не страх", – подытожил Сергей Асланян.